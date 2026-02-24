自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》居家必修課！控制空污來源 專家：保持通風與良好清潔習慣

2026/02/24 16:36

居家必須要做好通風，以改善居家空氣品質，維護健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

居家必須要做好通風，以改善居家空氣品質，維護健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕空氣污染與許多疾病相關，包括心血管疾病、腦中風、肺癌、慢性呼吸道阻塞等疾病。到底哪些居家行為影響室內空氣品質？台灣癌症基金會網站衛教資料表示，室內空氣污染來源：除了室外空氣污染的影響，主要是家具及建材，以及室內裝修材料。保持室內的健康行為更為重要，包括室內有無通風換氣、室內二手煙、清潔打掃習慣、使用家用清潔劑及殺蟲劑等。

哪些居家行為影響室內空氣品質？台灣癌症基金會網站衛教資料分析：

1.住家環境中因濕熱及空氣不流通而產生的黴菌及細菌，再加上抽菸、拜拜燒香、點蚊香、廚房油煙、清潔劑、芳香劑等因素，都會製造室內空氣污染，嚴重危害人體健康。

2.居家灰塵中的塵蟎及塑化劑，是已知會引起過敏氣喘的原因；而且許多人家中窗戶不打開，家裡或是密閉僅靠空調，造成通風換氣不足，若空調管線沒有定期清掃，所累積的懸浮微粒灰塵，在每次啟動空調時，就容易被吹送出來。

3.家中塑膠類製品及塑膠袋有數十種，室內裝潢及家具，也常有塑膠及塑化劑成分，例如PVC地板、牆壁、及天花板等，尤其需要特別注意。塑膠類產品的塑化劑，並非與塑膠共價健結，而是附著在一起，所以在一段時間後就會慢慢脫落掉下，揮發在空氣中或成為灰塵。

如何有效降低室內空污

台灣癌症基金會網站衛教資料建議：

1每天打掃房間、房間臥室皆須維持通風、減少家具及陳設品、書進書櫃、衣進衣櫃、每星期清洗並換床單被單枕頭套。

2.減少塑膠製品、臥室不放電器用品、電線不用請拔掉電源。

3.不要燒香，請供香花香草。

4.家裡必須要有自然通風及主動通風，以整體改善居家的通風及空氣品質。密閉開空調時仍須有通風換氣，有進氣也有出氣。

5.煮飯煎煮食物，小火慢煮，盡量少用瓦斯，因為瓦斯大部分燃燒不完全。如若可以，改成電鍋電爐（IH爐）皆可。

