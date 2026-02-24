與藥師做朋友》現代人3C使用時間長 好眼力靠千里明目湯

千里光能清熱解毒、明目退翳、殺蟲止癢，治眼睛紅腫、眼前模糊似有物品障礙。。（圖取自《與藥師做朋友2-0~99歲的養生寶典》）

文／謝皓丞

惠婷是個文案工作者，時常接案撰寫稿子，像是部落格、廣告文案、保養品文稿、品酒鑑賞等，為多才多藝的奇女子，各式各樣的商品在她的手中都可以勾勒出精闢的形容詞，讓讀者看了文章後，彷彿腦海便出 現如詩如畫的景象。她常常必須使用電腦並熬夜來完成大量的工作。

如此長期性的使用3C產品，使得她最近開始眼睛痠澀，加上長期熬夜的情況，逐漸出現了胸悶、頭暈目眩、偶爾頭痛、飲食不振、噁心想吐、腰痠背痛、經期混亂、眼白泛紅等症狀，身邊的親人不斷告知她，要好好照顧自己身體，不要等到老了再來花錢找醫生。她開始找尋方法，讓自己身體機能能逐漸恢復，但又心繫工作，沒能好好吃上一頓飯。希望可以找到適當方法，將調養和飲食結合，能夠養生也可以達到吃一頓餐的雙重目的。

在護眼的藥材中，我們最常使用菊花，而菊花在藥食膳當中，以杭菊最是受到大家的青睞。這裡我們要特地介紹台灣種植杭菊的勝地苗栗縣銅鑼鄉，當地的種植者為了用最安全與自然的方式種植，每晚親自下田除蟲，使用人工方式去除害蟲，拒用對人體有害的化學藥劑，這樣採用無毒種植的工作量很大，必須限縮種植的數量與面積，但同時能大大提高杭菊的品質。

菊花花期只有短短一個星期左右，最佳的日期大約可以抓在11月中旬左右，良心推薦銅鑼杭菊是品質很棒的台灣本土藥材唷！

千里明目湯

●養生作用

此類的藥膳方較適合長時間使用手機及電腦工作者，肝血是滋潤 眼睛的重要關鍵，長時間盯著螢幕看會導致肝經氣血過度消耗，形成「肝血虛」，若是肝血不足的人，容易使眼睛乾澀、眼球內的小血管得不到血液滋潤，甚至兩眼無神。

千里光能清熱解毒、明目退翳、殺蟲止癢，治眼睛紅腫、眼前模糊似有物品障礙。決明子苦寒泄熱，即能清泄肝火，又兼益腎陰，可用於目赤目暗。肝開竅於目，眼睛的瞳孔屬腎，故決明子為明目佳品，虛實目疾，均可應用。用於肝經實火，目赤腫痛，羞明 多淚者，常與夏枯草、梔子等同用；若風熱上攻，頭痛目赤，常 與菊花、桑葉等同用；若肝腎陰虧，目暗不明者，常與沙苑子、枸杞等同用。 取鴨肝入膳，為「以臟治臟」療法，吃肝補肝，又肝開竅於目，進而助此藥膳方達成明目之功。

●藥材

千里光8錢、決明子8錢、菊花3錢、 紅棗4顆、枸杞2錢、甘草1錢。

●食材

鴨肝1副、鹽巴少許。

●步驟

1.鴨肝洗淨剁塊，入沸水汆燙去血水，撈起沖淨。

2.紅棗以刀背稍加拍裂。

3.將以上材料盛入燉鍋，加水至蓋滿材料，以中大火煮開，轉 小火慢燉40分鐘，加鹽調味即成。

（作者為藥師，本文摘自《與藥師做朋友2-0~99歲的養生寶典》洪葉文化出版，中華民國藥師公會全國聯合會主編）

