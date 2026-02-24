自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

與藥師做朋友》現代人3C使用時間長 好眼力靠千里明目湯

2026/02/24 09:00

千里光能清熱解毒、明目退翳、殺蟲止癢，治眼睛紅腫、眼前模糊似有物品障礙。。（圖取自《與藥師做朋友2-0~99歲的養生寶典》）

千里光能清熱解毒、明目退翳、殺蟲止癢，治眼睛紅腫、眼前模糊似有物品障礙。。（圖取自《與藥師做朋友2-0~99歲的養生寶典》）

文／謝皓丞

惠婷是個文案工作者，時常接案撰寫稿子，像是部落格、廣告文案、保養品文稿、品酒鑑賞等，為多才多藝的奇女子，各式各樣的商品在她的手中都可以勾勒出精闢的形容詞，讓讀者看了文章後，彷彿腦海便出 現如詩如畫的景象。她常常必須使用電腦並熬夜來完成大量的工作。

如此長期性的使用3C產品，使得她最近開始眼睛痠澀，加上長期熬夜的情況，逐漸出現了胸悶、頭暈目眩、偶爾頭痛、飲食不振、噁心想吐、腰痠背痛、經期混亂、眼白泛紅等症狀，身邊的親人不斷告知她，要好好照顧自己身體，不要等到老了再來花錢找醫生。她開始找尋方法，讓自己身體機能能逐漸恢復，但又心繫工作，沒能好好吃上一頓飯。希望可以找到適當方法，將調養和飲食結合，能夠養生也可以達到吃一頓餐的雙重目的。

在護眼的藥材中，我們最常使用菊花，而菊花在藥食膳當中，以杭菊最是受到大家的青睞。這裡我們要特地介紹台灣種植杭菊的勝地苗栗縣銅鑼鄉，當地的種植者為了用最安全與自然的方式種植，每晚親自下田除蟲，使用人工方式去除害蟲，拒用對人體有害的化學藥劑，這樣採用無毒種植的工作量很大，必須限縮種植的數量與面積，但同時能大大提高杭菊的品質。

菊花花期只有短短一個星期左右，最佳的日期大約可以抓在11月中旬左右，良心推薦銅鑼杭菊是品質很棒的台灣本土藥材唷！

千里明目湯

●養生作用

此類的藥膳方較適合長時間使用手機及電腦工作者，肝血是滋潤 眼睛的重要關鍵，長時間盯著螢幕看會導致肝經氣血過度消耗，形成「肝血虛」，若是肝血不足的人，容易使眼睛乾澀、眼球內的小血管得不到血液滋潤，甚至兩眼無神。

千里光能清熱解毒、明目退翳、殺蟲止癢，治眼睛紅腫、眼前模糊似有物品障礙。決明子苦寒泄熱，即能清泄肝火，又兼益腎陰，可用於目赤目暗。肝開竅於目，眼睛的瞳孔屬腎，故決明子為明目佳品，虛實目疾，均可應用。用於肝經實火，目赤腫痛，羞明 多淚者，常與夏枯草、梔子等同用；若風熱上攻，頭痛目赤，常 與菊花、桑葉等同用；若肝腎陰虧，目暗不明者，常與沙苑子、枸杞等同用。 取鴨肝入膳，為「以臟治臟」療法，吃肝補肝，又肝開竅於目，進而助此藥膳方達成明目之功。

●藥材

千里光8錢、決明子8錢、菊花3錢、 紅棗4顆、枸杞2錢、甘草1錢。

●食材

鴨肝1副、鹽巴少許。

●步驟

1.鴨肝洗淨剁塊，入沸水汆燙去血水，撈起沖淨。

2.紅棗以刀背稍加拍裂。

3.將以上材料盛入燉鍋，加水至蓋滿材料，以中大火煮開，轉 小火慢燉40分鐘，加鹽調味即成。

（作者為藥師，本文摘自《與藥師做朋友2-0~99歲的養生寶典》洪葉文化出版，中華民國藥師公會全國聯合會主編）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中