健康網》過完年想降壞膽固醇 美千萬網紅醫點名9種超強食材

〔健康頻道／綜合報導〕心血管疾病擾人，一旦出狀況，身體出現致命的危機。美國千萬網紅醫師艾倫．曼德爾博士（Alan Mandell）表示，壞膽固醇（LDL）升高時，必須要把它降下來，因為LDL會導致血壓問題，讓全身步入險境，因此，他特別教戰用「吃」來降低LDL。

艾倫．曼德爾在YouTube頻道表示，心臟病是一個來勢洶洶的疾病，當動脈發生阻塞，使得氧氣無法到達心臟，稱之為心肌梗塞；若氧氣無法到達大腦，則為中風。LDL是低密度脂蛋白，是壞膽固醇；HDL是高密度脂蛋白。LDL會堆積在動脈形成斑塊，HDL會將LDL帶回肝臟，經由肝臟排出體外，避免斑塊形成。

艾倫．曼德爾認為，在日常生活中要從「食」改善，更要減少精緻與加工糖，才能使得膽固醇與三酸甘油脂下降，因為「糖」與高膽固醇有直接關係。注意飲食、規律運動、保持活動、補充水分、充足睡眠、減少壓力等可以逐步改善。以下是從飲食改善做起：

●燕麥：

是可溶性纖維的重要來源之一，這種可溶性纖維稱為β-葡聚醣（beta-glucans）。這類纖維在消化道中會形成類似凝膠的物質，有助於減少膽固醇被吸收到血液中。因此，規律攝取燕麥，可以降低壞的LDL膽固醇。而可溶性纖維會延緩消化。對胰島素阻抗有幫助，可以提高胰島素敏感性。它會減緩葡萄糖吸收，減輕胰臟負擔。可溶性纖維也是益生質（prebiotic），可餵養腸道益生菌。讓免疫系統更強。

腸道菌叢健康，也有助於降低膽固醇。可溶性纖維像海綿一樣，遇到膽固醇就會吸附，

並將其排出體外。

●富含Omega-3脂肪的魚類：

如鮭魚、鯖魚、沙丁魚，富含Omega-3脂肪酸。這些必需脂肪酸可減少發炎，降低三酸甘油酯，提高HDL，降低LDL。也有助預防血栓形成與動脈斑塊堆積，降低心臟病風險。

●堅果，如杏仁、核桃、開心果：

富含對心臟有益的脂肪、纖維與植物固醇。

這些成分共同作用，降低壞的LDL膽固醇。堅果中的單元不飽和脂肪酸與多元不飽和脂肪酸，可減少腸道對膽固醇的吸收，而纖維與植物固醇可阻斷膽固醇吸收。

●橄欖油：

是地中海飲食的重要成分，與多項健康益處相關，包括心臟健康。富含單元不飽和脂肪酸，尤其是油酸（oleic acid），可降低LDL，降低心臟病風險。

●酪梨：

提供對心臟有益的單元不飽和脂肪。可提高HDL，降低LDL。此外，酪梨也是纖維的良好來源，有助消化，並幫助降低膽固醇。

●紅豆、扁豆、鷹嘴豆：

富含可溶性纖維，有助降低壞膽固醇。也是優質植物性蛋白來源，可作為動物性蛋白替代品。規律攝取可降低膽固醇，減少心臟病風險。

●全穀類：

如糙米、藜麥、全麥，富含纖維、維生素、礦物質與抗氧化物。可溶性纖維可減少膽固醇吸收，降低LDL。比精製穀類更健康。

●莓果：

如藍莓、草莓、覆盆莓、黑莓，富含抗氧化物，包括花青素（anthocyanins）與類黃酮（flavonoids）。可降低LDL，降低血壓，

改善心臟健康。莓果也富含纖維，有助調節膽固醇。

●綠葉蔬菜：

像菠菜、羽衣甘藍、瑞士甜菜，低熱量、高纖維，富含維生素、礦物質與抗氧化物。此類蔬菜含有葉黃素，與降低動脈斑塊有關。也富含膳食硝酸鹽，可改善血流，降低血壓。硝酸鹽可增加一氧化氮（nitric oxide）。一氧化氮作用於血管內皮細胞，使血管擴張，增加血流與氧氣供應，降低血壓。

●黑巧克力：

適量攝取對心臟有益。含有類黃酮，可降低發炎、血壓。

