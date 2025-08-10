健康網》網紅修冰箱觸電亡 預防觸電3狀況要避免

中國雲南某知名網紅修故障冰箱卻不幸觸電亡。衛福部提醒民眾，接觸電插座及電源開關應有安全絕緣的防護措施；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕中國雲南某知名網紅，他同時是自助燒烤店老闆「包公」，日前因維修故障冰箱，疑似未切斷電源且地面潮濕，不幸觸電身亡。根據衛福部中央健保署網站指出，電流直接的傷害，導致心室纖維顫動；抑制延腦呼吸中樞，造成呼吸停止。想要預防觸電，必須避免3種狀況。

根據雲南當地媒體報導，包公是名網紅常在抖音分享生活大小事，1年拍攝500多部影片，有上萬名粉絲追蹤，小有名氣。驚傳3日當天他獨自修理冰箱不慎觸電，被燒烤店員工緊急送到醫院搶救仍回天乏術。

如何預防觸電

衛福部中央健保署網站說，不要隨意去玩弄電插座及電源開關；接觸電插座及電源開關應有安全絕緣的防護措施；在戶外不要任意觸摸垂落在半空中或掉落在地面上的電線。這些都日常生活應避免的行為。

衛福部說明，一旦發生觸電事件，立刻要做的事就是：斷絕電源，確保施救者的安全後，再視狀況急救。觸電指的是，被交流電給電到。觸電所造成的傷害包括：

1.電流直接的傷害，導致心室纖維顫動；抑制延腦呼吸中樞，造成呼吸停止。

2.電流使橫隔膜及胸壁肌肉產生收縮，造成呼吸肌麻痺。

3.肌肉、血管、神經是人體內電阻較低的器官，因此電流極易由這些器官通過，而較易引起受損。

4.骨骼、皮膚是電阻較大的器官，但皮膚容易因為水分而使阻力降低，造成電流由皮膚經過引起皮膚灼傷。

衛福部表示，發生觸電以後，心室纖維顫性及呼吸停止，若沒有立即施予心肺復甦術，則死亡率極高。如果造成橫紋肌溶解症，造成尿液量減少，甚至引起急性腎衰竭。另外，電流所經過處，會造成皮膚和深部組織的灼傷。

一般在家裡所引起的觸電，若為110伏特，情況不嚴重者，只要依灼傷的嚴重度，注意處理外傷即可。若沒有引起下列嚴重症狀：意識不清、心跳停止、呼吸停止，多半可以觀察，不需緊急就醫。然而一旦觸電後，若有胸悶、心律不整、呼吸不順、冒冷汗、小便量減少或意識不清等情形時，最好就醫。若為220伏特者，仍有可能造成死亡，應儘速就醫。

