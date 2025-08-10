自由電子報
健康網》GG上長痣？ 醫：恐是癌變前兆

2025/08/10 21:50

恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕提醒，有些表面略為凸起、有些平坦，還不痛不癢，可能是癌變前兆─波文氏丘疹症；示意圖。（圖取自freepik）

恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕提醒，有些表面略為凸起、有些平坦，還不痛不癢，可能是癌變前兆─波文氏丘疹症；示意圖。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕當私密處突然出現「小點點」，像老人斑、大小不一的黑痣，千萬別以為是性感的痣解鎖新場所，恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕提醒，有些表面略為凸起、有些平坦，還不痛不癢，可能是癌變前兆─波文氏丘疹症。

陳鈺昕在臉書專頁「恆昕泌尿科診所」發文說明，要區分生殖器周圍的「痣」，究竟是真的痣，或是生殖器疣（菜花），還是波文氏丘疹症，可以自己先觀察看看：

●痣：短時間無明顯大小及數量變化，邊緣平滑清晰、顏色均勻。

●生殖器疣（菜花）：肉色、粉色或灰白色的突出、花椰菜狀，常成群聚集。

●波文氏丘疹：棕紅色、深褐色的斑塊或丘疹，扁平或略凸、大小不一。

波文氏丘疹症與菜花的差別

●兩者都是經由HPV病毒感染，主要跟HPV第16、18、31型病毒有關（菜花跟HPV第6、11型相關），主要傳染途徑是經由性行為傳染，因此病灶容易出現在會陰部、生殖器官、肛門、口腔周圍。

●多數罹患波文氏丘疹症有機會在數個月內自動痊癒，但少部分2-3%仍有惡化成皮膚癌（鱗狀細胞癌）的風險，由於它在顯微鏡下的病理變化與原位癌相似，因此又被視為「癌前病變」。

●早期診斷、及時治療，可有效防止病灶惡化；治療後也建議定期回診追蹤，確保健康無虞。

陳鈺昕強調，HPV病毒連保險套、吃藥都無法100%阻擋，目前接種9價HPV疫苗仍是最佳的預防方法，給自己跟伴侶最完整的保護。

