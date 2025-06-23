新營醫院導入智能機器人 效率增加減輕醫護負擔

衛福部新營醫院導入智能機器人自動化系統，在急診、檢驗與藥劑等單位全面推動，降低醫護人員負荷，有效提升醫療效率與服務品質。（新營醫院提供）

〔記者王涵平／台南報導〕衛福部新營醫院導入智能機器人自動化系統，在急診、檢驗與藥劑等單位全面推動，降低醫護人員負荷，有效提升醫療效率與服務品質。

新營醫院院長莊毓民指出，當前醫療服務講求速度與精準度，導入機器人協助臨床作業已成為國際化趨勢。院方採用智慧型自動化機器人協助處理，自急診單位將處方資料送至藥劑科，藥師核對後，由機器人將藥品準確、安全地送回急診室，有效縮短護理人員等待藥品時間，提升整體作業流暢度。

請繼續往下閱讀...

此外，快速且準確地將病患檢體送至檢驗科，有效解決夜班或假日人力短缺造成的檢體延遲問題，協助醫師即時做出臨床決策。

院方指出，今年1月導入智能傳送機器人，迄今總工時已超過4000小時，據統計最近5天機器人來回走動累積趟數高達109趟，來回移動距離高達21850公尺，大幅提升院內物流效率，並減輕人員來回往返奔波的負擔。

莊毓民強調，真正落實以病人為中心的理念，機器人的導入成功提升院內作業效率、減少人為錯誤，同時創造更安全、有序的急診照護環境。未來將持續與科技廠商合作，建構院內物聯網系統與AI分析輔助平台，擴展應用範圍至病房照護、感染控制領域。

衛福部新營醫院導入智能機器人自動化系統，在急診、檢驗與藥劑等單位全面推動，降低醫護人員負荷，有效提升醫療效率與服務品質。（新營醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法