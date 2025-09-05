自由電子報
健康 > 杏林動態

離島心肌梗塞患者 到院前成功給藥搶命

2025/09/05 18:37

菊島守心鏈發揮效果，成功在到院前給患者給藥。（澎湖消防局提供）

菊島守心鏈發揮效果，成功在到院前給患者給藥。（澎湖消防局提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕白沙鄉離島鳥嶼村1名年約40多歲男性民眾，今（5）日凌晨突感胸痛，經鳥嶼衛生所主任黃尚誠診斷為疑似急性心肌梗塞後，立即給予急救藥物並啟動後送。

患者經鳥嶼分隊救護車協助載運至碼頭，搭船後送至岐頭碼頭，再由消防局指揮中心派遣白沙分隊救護車，由分隊長吳政男（具高級救護技術員資格）及隊員黃荷砡，迅速趕抵岐頭碼頭接力急救，並同步上傳12導程心電圖至「菊島守心鏈」群組，由衛生福利部澎湖醫院副院長蔡文祥線上判讀為「急性心肌梗塞」，排除禁忌症後立即開立醫囑，救護人員於現場即刻給予雙抗血小板藥物。

在警消及院方多單位跨域合作下，患者抵達衛生福利部澎湖醫院後無縫接軌心導管治療，最終成功完成手術，目前於加護病房穩定接受後續照護。本案「D2B」（Door to Balloon Time，病人進入醫院至施行氣球擴張術的時間）僅約57分鐘，遠低於90分鐘標準，展現離島急救新里程碑。

這是澎湖縣離島地區首次在「到院前」階段完成雙抗血小板藥物給藥，顯著提升急救成功率！自今（114）年使用EKG協作機制以來，澎湖縣已成功搶救4名心肌梗塞患者。澎湖縣政府消防局將持續精進專業技能，深化與醫療院所合作，守護離島民眾健康與生命安全。

白沙消防分隊長吳政男及隊員黃荷砡，完成不可能搶救任務。（澎湖縣消防局提供）

白沙消防分隊長吳政男及隊員黃荷砡，完成不可能搶救任務。（澎湖縣消防局提供）

