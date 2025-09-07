您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
老藥新用！UCLA證實：常用抗憂鬱藥「百憂解」竟是抗癌新武器
紀麗君／核稿編輯
〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《每日科技》（SciTechDaily）網站報導，一種普遍使用的處方抗憂鬱藥，或將成為對抗癌症的強大新武器。美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）最新研究發現，這類藥物能顯著提升免疫細胞戰鬥力，並在小鼠與人類的多種癌症模型中，有效抑制腫瘤生長。
這項發表於頂尖期刊《細胞》（Cell）的研究，聚焦於最常見的抗憂鬱藥物「選擇性血清素回收抑制劑」（SSRIs），例如知名藥物「百憂解」（Prozac），其作用是提升俗稱「快樂賀爾蒙」的血清素水平。研究主要作者、UCLA再生醫學與幹細胞研究中心的楊莉莉博士（Dr. Lili Yang）表示：「SSRIs不僅讓我們的腦更快樂，也讓我們的T細胞更快樂，即便是在對抗腫瘤的時候。」
楊博士團隊發現，T細胞偵測到腫瘤時，會產生MAO-A酵素來分解血清素，進而削弱自身抗癌能力。由於早期的MAOI藥物副作用嚴重，團隊轉而研究更安全且目標專一的SSRIs藥物。結果顯示，在黑色素瘤、乳癌、前列腺癌等多種癌症模型中，SSRIs治療平均能使腫瘤體積縮小超過50%。
癌症免疫療法的超級助推器
該研究最令人振奮的發現，是SSRIs與現有癌症療法的協同作用。團隊將SSRIs與普遍的「免疫檢查點阻斷」（ICB）療法結合測試，結果極其顯著：藥物組合不僅大幅縮小所有受試小鼠的腫瘤，部分案例更達成了「完全緩解」。
研究人員指出，ICB療法目前僅對不到25%的患者有效，若能以SSRIs這類安全普及的藥物提升療效，將產生巨大影響。楊博士總結，將美國食品暨藥物管理局（FDA）已批准的藥物進行「老藥新用」，能大幅縮短新療法從實驗室到臨床應用的時間與金錢成本，使此研究格外充滿希望。
