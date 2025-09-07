自由電子報
壯男半夜火燒心 差點嚇出心臟病

2025/09/07 05:30
2025/09/07 05:30

▲醫師可透過內視鏡檢查胃食道逆流嚴重程度，提供最佳治療建議。（照片提供／曾晟恩）

文／曾晟恩

壯男半夜火燒心 差點嚇出心臟病

▲「火燒心」是胃食道逆流患者常見的症狀，往往造成患者心痛難受的不適感覺。（照片提供／曾晟恩）

45歲林先生近來睡覺時，常感覺有一隻無形的手掐住喉嚨，緊接著胃部到咽喉，宛如有火焰逆衝而上，灼燒整片胸口，不僅痛得他冒冷汗，還得趕緊蹲地「一動也不動」，數分鐘後才能稍稍緩解灼燒感，他嚇到以為是心肌梗塞，檢查後證實是「胃食道逆流」惹禍，經建議藥物與調整生活習慣後，重新找回健康。

沒運動習慣 應酬常飽到喉嚨

原來林先生每天坐在辦公室裡，沒有規律運動的習慣，晚餐應酬時，也常會「飽到喉嚨」，回家後倒頭就睡，結果中年發福，體重節節上升。最近發現躺平後，胸口有灼熱感，或者坐著不動，整個胸口卻宛如被火燒過般痛苦，呼吸急促到以為快沒命，經常得不斷調整姿勢，才能稍稍舒緩。有時得蹲下好幾分鐘，有時則是得來回踱步，讓他不禁懷疑是否「心臟病發作了」。

經診察後確認並沒有三高病史，心電圖等檢查也都正常，至於介於胃部上方到下巴的灼熱感，並沒有擴散到手臂、頸部、上背部，也不同於心肌梗塞和心絞痛的擠壓痛感，考量他的生活作息及飲食習慣，研判是胃食道逆流惹的禍。

胃與食道之間有一道下食道括約肌，宛如閘門，可避免胃酸回流，當體重過重、腹壓升高或是長期姿勢不良時，括約肌容易鬆弛無力，酸液就會逆流而上，侵蝕食道黏膜，尤其嗜吃鹹辣、油炸、咖啡、茶與酒類的人，也會因刺激性食物讓胃酸分泌更旺盛，增加逆流機率，近來更有年輕化跡象。

避免睡前進食 睡時墊高枕頭

「火燒心」是最常見症狀，夜間平躺時尤其明顯，有些人則會以慢性咳嗽、聲音沙啞或喉嚨異物感為主要表現，不過若胸口灼熱伴隨胸痛，確實仍有可能與心肌梗塞混淆，千萬不能掉以輕心。

林先生除了接受藥物治療，也調整生活型態調，避免睡前進食，至少在餐後3、4小時再躺下，睡覺時將枕頭或床頭墊高，利用重力減少逆流，同時減少吃高油脂、高糖分與刺激性飲食、戒菸戒酒，更要培養規律運動習慣。2個多月後，狀況明顯好轉，也不再突然半夜被疼痛嚇醒。

胃食道逆流未治療 有癌化風險

若胃食道逆流長期未治療，酸液持續刺激，會造成食道潰瘍、狹窄，甚至增加巴瑞特氏食道與食道癌的風險。其實胃食道逆流並不可怕，但若長期忽視，後果可能不容小覷。

（作者為亞洲大學附屬醫院肝膽腸胃科主治醫師）

