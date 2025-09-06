自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》中年人老是胖肚子 醫：消滅內臟脂肪救3高

2025/09/06 19:10

宇平診所心臟內科醫師劉中平指出，代謝異常多是與腰部脂肪累積有關；肚子的內臟脂肪導致內分泌失調、體內發炎及血管受損，導致糖分和脂肪堆積及血壓升高的情況；情境照。（圖取自freepik）

宇平診所心臟內科醫師劉中平指出，代謝異常多是與腰部脂肪累積有關；肚子的內臟脂肪導致內分泌失調、體內發炎及血管受損，導致糖分和脂肪堆積及血壓升高的情況；情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一到中年，很多人發現體檢數字「三高」在邊緣，但還不到吃藥的地步，然而再怎麼努力，數值還是降不下來。宇平診所心臟內科醫師劉中平指出，血壓、血脂肪和血糖會互相影響產生「代謝症候群」，增加心肌梗塞和慢性病風險。有研究指出，代謝異常通常和腰部脂肪有關，在還不需吃藥的情形下，改善數值最快的方式是減少腰圍。

劉中平在臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文分享，自己有位中年女性個案，一開始只是因為血壓過高來治療，後來發現血脂肪和血糖也稍微高一些，雖然沒有到要吃藥的情況，但一直降不下來。

劉中平提到，現在醫生們很重視三高的問題，因為血壓、血脂肪和血糖會互相影響，產生所謂的「代謝症候群」，腦中風和心肌梗塞的危險性大增。但在體檢數值超過健康標準，還不需要吃藥的情況，通常是聽一下醫療人員的衛教，結果大多無法控制。

劉中平指出，代謝異常多都是與腰部脂肪累積有關；肚子的內臟脂肪導致內分泌失調、體內發炎及血管受損，導致糖分和脂肪堆積及血壓升高的情況。研究也證實，從過胖肚子著手是改善健康最好的方式。

劉中平提醒，臉頰和手臂瘦是好看，但平常被衣服遮得很好的肚子，才是我們健康的關鍵，後來這位個案主動和他詢問減少腰圍的方法，因為她說有努力運動和少吃，不過肚子就是無動於衷，所以幫她安排做目前最新的熱磁減脂NEO治療。

劉中平補充，以前醫療界認為局部的減肥對身體健康沒有幫忙，不論是震動、雷射、甚至抽脂手術，都只能減少皮下脂肪，對內臟脂肪是沒有幫忙的。但最新的熱磁減脂技術，透過加熱的方式，可以讓治療深入腹部七公分以內，可以有效減少腹部的內臟脂肪。另外治療的同時可以鍛鍊核心肌群，長期有啤酒肚而無法好好活動肚皮的人，可以開啟運動的契機。

劉中平表示，婦人完成治療之後，肚子瘦了一圈，腰部比較有力氣，人的體態也挺直多了。檢查血壓、血脂肪、和血糖也都明顯改善。而對於還沒有需要吃藥的高血壓、高血脂和高血糖，減少腰圍是目前醫生推薦最好的方法

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中