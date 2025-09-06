健康網》中年人老是胖肚子 醫：消滅內臟脂肪救3高

宇平診所心臟內科醫師劉中平指出，代謝異常多是與腰部脂肪累積有關；肚子的內臟脂肪導致內分泌失調、體內發炎及血管受損，導致糖分和脂肪堆積及血壓升高的情況；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一到中年，很多人發現體檢數字「三高」在邊緣，但還不到吃藥的地步，然而再怎麼努力，數值還是降不下來。宇平診所心臟內科醫師劉中平指出，血壓、血脂肪和血糖會互相影響產生「代謝症候群」，增加心肌梗塞和慢性病風險。有研究指出，代謝異常通常和腰部脂肪有關，在還不需吃藥的情形下，改善數值最快的方式是減少腰圍。

劉中平在臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文分享，自己有位中年女性個案，一開始只是因為血壓過高來治療，後來發現血脂肪和血糖也稍微高一些，雖然沒有到要吃藥的情況，但一直降不下來。

劉中平提到，現在醫生們很重視三高的問題，因為血壓、血脂肪和血糖會互相影響，產生所謂的「代謝症候群」，腦中風和心肌梗塞的危險性大增。但在體檢數值超過健康標準，還不需要吃藥的情況，通常是聽一下醫療人員的衛教，結果大多無法控制。

劉中平指出，代謝異常多都是與腰部脂肪累積有關；肚子的內臟脂肪導致內分泌失調、體內發炎及血管受損，導致糖分和脂肪堆積及血壓升高的情況。研究也證實，從過胖肚子著手是改善健康最好的方式。

劉中平提醒，臉頰和手臂瘦是好看，但平常被衣服遮得很好的肚子，才是我們健康的關鍵，後來這位個案主動和他詢問減少腰圍的方法，因為她說有努力運動和少吃，不過肚子就是無動於衷，所以幫她安排做目前最新的熱磁減脂NEO治療。

劉中平補充，以前醫療界認為局部的減肥對身體健康沒有幫忙，不論是震動、雷射、甚至抽脂手術，都只能減少皮下脂肪，對內臟脂肪是沒有幫忙的。但最新的熱磁減脂技術，透過加熱的方式，可以讓治療深入腹部七公分以內，可以有效減少腹部的內臟脂肪。另外治療的同時可以鍛鍊核心肌群，長期有啤酒肚而無法好好活動肚皮的人，可以開啟運動的契機。

劉中平表示，婦人完成治療之後，肚子瘦了一圈，腰部比較有力氣，人的體態也挺直多了。檢查血壓、血脂肪、和血糖也都明顯改善。而對於還沒有需要吃藥的高血壓、高血脂和高血糖，減少腰圍是目前醫生推薦最好的方法

