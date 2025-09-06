健康網》胖子病人得萊姆病遭誤診 千萬網紅醫批同業：肥胖偏見差點害命

一位體重超標的病人向千萬網紅醫師麥克求助，醫師揪出他罹患「萊姆病」；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕體重過重的人看病，會受到歧視嗎？美國千萬網紅麥克（Mikhail "Mike" Varshavski D.O.）在診間發現一位罹患「萊姆病」的病人，出現疲勞、關節疼痛、身體疼痛，最近還出現了皮疹，竟被多位醫師診斷為「體重過重引起關節炎」，差點延誤黃金治療期。

麥克醫師仔細問了病人生活習慣後，病人說自己很「宅」、只喜歡待在家裡，他問病人：「你養狗嗎？」他回：「我愛我的狗，還和牠一起睡覺。」麥克再問到：「你的狗有蜱蟲嗎？」因為，麥克懷疑他被蜱蟲咬，罹患「萊姆病」而非「關節炎」。

麥克覺得病人體重過重，但醫師不能對患者抱持「肥胖恐懼症」和「肥胖羞辱症」的刻板印象。他指出，這個病人的「遊走性紅斑」已出現多個病變，關節也疼痛，甚至有早期萊姆病癥如關節、肌肉疼痛等，再延誤治療會拖成「晚期萊姆病」，麥克搖著頭說：「這是非常嚴重的問題」。

麥克馬上要病人抽血檢查，在等待ELISA測試結果時，先以抗生素治療。麥克表示，如果沒有正確治療，這個患者接下來很可能會心律不整，引發神經系統併發症等。

在台灣曾有個案，一位瑞典籍男性經常往返台灣及瑞典，自述曾於瑞典家中遭壁蝨叮咬傷確診萊姆病，其他家人身上雖曾發現壁蝨，但未被咬傷。

根據衛福部衛教資料，萊姆病是一種藉由被感染的蜱（俗稱壁蝨）叮咬而傳播的人畜共通傳染病，不會人傳人，在自然界中，蜱主要寄生在野外的鼠類身上，人類會因為被感染的蜱叮咬而遭到感染。

萊姆病潛伏期為3至32天（平均7至10天），70%至80%感染者會出現遊走性紅斑，感染初期會有頭痛、發燒、淋巴腺腫大、肌肉疼痛、喉嚨痛、頸部僵硬等類似感冒的症狀，若沒經過妥適治療，後期可能會出現心臟或神經系統異常。

以下是衛福部提供的預防方法：

●避免遭硬蜱叮咬：

避免暴露於蜱蟲孳生的環境。若至郊區、戶外活動或工作時，應做好個人防護措施，如：穿著淺色長袖衣褲、手套、長筒襪及長靴等保護性衣物，並將褲管紮入襪內；此外，在於衣物及皮膚裸露部位塗抹政府機關核可含DEET、Picaridin或IR3535之蚊蟲忌避劑，並依照標籤指示說明使用。

●檢查全身有無硬蜱叮咬或附著：

於戶外活動結束或至野外郊區返家後，應檢查全身是否遭硬蜱叮咬或附著，文獻指出，硬蜱叮咬後約24～48小時後，才會開始於唾液中釋出伯氏疏螺旋體，因此若遭硬蜱叮咬，應儘速用鑷子夾住硬蜱的口器，小心地、輕輕地將硬蜱摘除，避免其口器斷裂殘留於體內，並立刻用肥皂沖洗叮咬處，減低遭感染的機會。

●注意居住環境：

請勿接觸鼠類、不明來源的寵物動物或野生動物，以避免遭這些動物身上可能帶有的硬蜱叮咬，並做好居家環境整潔，避免鼠類孳生躲藏而傳播病原。

●如有發現遭硬蜱叮咬或出現疑似萊姆病症狀：應儘速就醫並告知醫師旅遊史、動物接觸史或有無出入郊區之暴露史，以供醫師診斷參考。

