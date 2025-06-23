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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

研究：「小鳥化痰粉」助護腎 延緩腎功能惡化

2025/06/23 14:19

光田綜合醫院腎臟內科主任王家良表示，抗氧化藥物「乙醯半胱胺酸」，除了應用於治療感冒上，對延緩腎功能惡化有顯著效果。（光田醫院提供）

光田綜合醫院腎臟內科主任王家良表示，抗氧化藥物「乙醯半胱胺酸」，除了應用於治療感冒上，對延緩腎功能惡化有顯著效果。（光田醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕光田綜合醫院腎臟內科團隊進行回溯性研究發現，許多家長俗稱的小鳥藥粉、抗氧化藥物「乙醯半胱胺酸」（N-acetylcysteine, NAC），除了應用於治療感冒，也能輔助治療慢性腎臟病，對減少體內發炎、延緩腎功能惡化並改善腎功能有顯著效果，且副作用相對較少，降低洗腎風險，為慢性腎臟病患者帶來一道曙光。

光田綜合醫院腎臟內科主任王家良表示，慢性腎臟病是因體內氧化壓力與慢性發炎所致，而「乙醯半胱胺酸」恰好具備抗氧化與抗發炎作用，過去常被使用於化痰及預防顯影劑造成的急性腎損傷，但本身的「抗氧化」功能，可減少體內氧化自由基並降低發炎反應，進而使腎臟中負責過濾廢物的「腎絲球」減緩損傷，因此能改善慢性發炎症狀。

光田醫院根據長達3年的回溯性資料統計，自該院7,668名慢性腎病的患者中篩選出330名，分為治療組與對照組各165人，結果發現，長期服用NAC的慢性腎臟病患者，其腎絲球過濾率（腎臟清除血液中廢物的效率）下降幅度較小，進入洗腎階段的比例也相對較低。

台灣腎臟醫學會報導指出，目前全台洗腎人口已突破9萬人，而平均每8名成人，就有1人罹患腎臟病，加上現代人生活型態改變、三高比例升高，越來越多年輕族群罹患慢性腎臟病。

光田綜合醫院腎臟內科主任王家良提醒民眾，腎臟病初期多無明顯症狀，需透過定期檢查才能及早發現腎功能異常。（記者歐素美攝）

光田綜合醫院腎臟內科主任王家良提醒民眾，腎臟病初期多無明顯症狀，需透過定期檢查才能及早發現腎功能異常。（記者歐素美攝）

王家良提醒民眾，腎臟病初期多無明顯症狀，需透過定期檢查才能及早發現腎功能異常，若出現小便有泡泡、水腫、高血壓等症狀時，往往已進入中晚期，特別是三高（高血壓、高血糖、高血脂）族群更需謹慎留意。

慢性腎臟病與長期發炎、代謝異常有關，除了調整飲食與作息外，藥物輔助也十分重要，王家良強調，NAC是屬於處方藥，必須經專業醫師評估後開立使用，切勿自行購買。平時若能養成健康作息、均衡飲食、戒菸酒及多喝水，才能從根本保護腎臟健康。

光田綜合醫院腎臟內科主任王家良表示，慢性腎臟病與長期發炎、代謝異常有關，除了調整飲食與作息外，藥物輔助也十分重要。（光田醫院提供）

光田綜合醫院腎臟內科主任王家良表示，慢性腎臟病與長期發炎、代謝異常有關，除了調整飲食與作息外，藥物輔助也十分重要。（光田醫院提供）

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