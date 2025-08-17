健康網》多吃鹼性食物助健康？ 營養師破酸鹼迷思

營養師陳怡婷表示，雖然常見食物中的蔬菜、水果等多屬鹼性食物，但食物的酸鹼值，其實並不會影響人體血液的酸鹼值；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕常聽人說，酸性食物要少吃，才不會讓身體變酸或是酸中毒，或是多喝鹼性水可改善體質，這是真的嗎？營養師陳怡婷表示，除因疾病代謝異常，否則食物的酸鹼值，其實並不會影響人體血液的酸鹼值。不過，尿液酸鹼值確實有可能會受到飲食影響，因人體會受到許多生理機制調控，所以身體若出現問題異常，導致酸中毒（Acidosis），則需積極治療。

人體「血液」酸鹼值恆定

陳怡婷於臉書專頁「陳怡婷 Cynthia 營養師」與網頁發文表示，食物確實有分酸性、鹼性，酸性食物指的是食物經過消化、吸收、代謝之後，所產生的陰離子，如磷酸鹽、硫酸、氯等多於陽離子，如鈉、鉀、鎂、鈣等，含硫、磷等較多的食物，通常為酸性食物；反之，如果產生的陽離子較多，便屬於鹼性食物。常見食物中的魚類、海鮮、蛋類、肉類等，大多屬於酸性食物；蔬菜類、水果類、乳品類則多屬鹼性食物。

陳怡婷說，雖然食物有酸鹼值之分，但是人體有許多生理機制調控，像是呼吸系統、排泄系統、緩衝系統等，讓人體的血液酸鹼值維持在弱鹼性（pH值7.35-7.45），因此，體質並不會因為攝取酸性或是鹼性食物多寡而有所改變。

「尿液」酸鹼值飲食或影響

陳宜婷進一步解釋，至於尿液中的酸鹼值範圍則較廣，pH值4.5-8.0會受到飲食、水分、代謝、內分泌等影響。因此，若攝取過多蛋白質食物，pH值可能會較低；反之，若攝取蔬果較多，pH值可能會較高。所以，尿液酸鹼值可以反映身體排出的代謝產物。

營養師陳怡婷說，不同於血液酸鹼值恆定，尿液酸鹼值可反映身體排出的代謝產物，若攝取過多蛋白質，如魚類、海鮮等，pH值可能較低；示意圖。

至於為什麼會酸中毒？陳宜婷說明，前面提及人體會受到許多生理機制調控，所以身體若出現問題，如腎臟功能衰退或代謝、排泄異常，無法將身體累積的毒素排出，便會造成代謝性酸中毒（Metabolic Acidosis），如糖尿病患者高血糖可能導致酮酸中毒（Ketoacidosis）；這是因為疾病所導致的酸中毒，需要積極治療。

陳宜婷強調，飲食管理上，不應以「食物酸鹼性」作為飲食規劃依據，而應以實際的營養素含量與個人身體狀況為依據，且勿迷信食物酸鹼值。

