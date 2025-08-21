自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

「你們沒有被遺忘」基金會連3年沙巴無國籍難民部落義診

2025/08/21 12:03

牙醫師林傳凱與台中一中、台中女中學生，一起幫沙巴無國籍難民部落義診。（快樂天堂基金會提供）

牙醫師林傳凱與台中一中、台中女中學生，一起幫沙巴無國籍難民部落義診。（快樂天堂基金會提供）

〔記者陳冠備／彰化報導〕台灣快樂天堂基金會再度跨海送暖！彰化縣議員、基金會董事長張雪如，昨（20日）率領約20位牙醫師與志工團隊前往馬來西亞沙巴無國籍難民部落義診。義診現場，許多孩子第一次看見醫師，眼神既緊張又好奇。張雪如感慨表示，這裡的小孩從來沒看過醫生，對他們而言，健康是一種奢侈。

「傳愛到沙巴」義診已連續3年，第6屆舉辦，由基金會與台中健祥傳愛協會合作，理事長林傳凱帶領牙醫團隊全程參與，更結合台中一中、台中女中等師生志工自費參與，不只提供牙科治療，還有眼科檢查及衛教宣導，盼改善當地長年醫療資源匱乏的困境。

基金會董事長張雪如，不斷將食物塞給需救助的孩童。（快樂天堂基金會提供）

基金會董事長張雪如，不斷將食物塞給需救助的孩童。（快樂天堂基金會提供）

據統計，沙巴是馬來西亞無國籍人口最多的地區，估計約100萬人，多數為菲律賓南部與印尼移民後代，缺乏身份證明，也無法獲得公立醫療、教育等基本權利，世世代代被迫活在社會邊緣。張雪如說：「我們的目標不只是看診，而是讓他們知道自己沒有被遺忘。」

張雪如說，這幾天義診約可看1000位難民，同時也帶來食物包、玩具、文具，及民生用品等，另外發現，難民營的小孩想要上學，可是這裡缺乏教師也缺乏教室，目前已開始募資籌建教室的費用，雖然這些外來的援助有限，但卻能種下希望的種子，真正的改變，還需更多國際社會關注與政策支持，讓醫療不再是特權，而成為每個人應有的基本權利。

張雪如指出，無國籍難民小孩渴望教育，需更多資源跟經費籌建教室。（快樂天堂基金會提供）

張雪如指出，無國籍難民小孩渴望教育，需更多資源跟經費籌建教室。（快樂天堂基金會提供）

台灣快樂天堂基金會連3年飛沙巴義診，無國籍難民見到團隊，開心在臉上貼上台灣國旗歡迎。（快樂天堂基金會提供）

台灣快樂天堂基金會連3年飛沙巴義診，無國籍難民見到團隊，開心在臉上貼上台灣國旗歡迎。（快樂天堂基金會提供）

無國籍難民世代被迫活在社會邊緣，生活環境險惡。（快樂天堂基金會提供）

無國籍難民世代被迫活在社會邊緣，生活環境險惡。（快樂天堂基金會提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中