「你們沒有被遺忘」基金會連3年沙巴無國籍難民部落義診

牙醫師林傳凱與台中一中、台中女中學生，一起幫沙巴無國籍難民部落義診。（快樂天堂基金會提供）

〔記者陳冠備／彰化報導〕台灣快樂天堂基金會再度跨海送暖！彰化縣議員、基金會董事長張雪如，昨（20日）率領約20位牙醫師與志工團隊前往馬來西亞沙巴無國籍難民部落義診。義診現場，許多孩子第一次看見醫師，眼神既緊張又好奇。張雪如感慨表示，這裡的小孩從來沒看過醫生，對他們而言，健康是一種奢侈。

「傳愛到沙巴」義診已連續3年，第6屆舉辦，由基金會與台中健祥傳愛協會合作，理事長林傳凱帶領牙醫團隊全程參與，更結合台中一中、台中女中等師生志工自費參與，不只提供牙科治療，還有眼科檢查及衛教宣導，盼改善當地長年醫療資源匱乏的困境。

基金會董事長張雪如，不斷將食物塞給需救助的孩童。（快樂天堂基金會提供）

據統計，沙巴是馬來西亞無國籍人口最多的地區，估計約100萬人，多數為菲律賓南部與印尼移民後代，缺乏身份證明，也無法獲得公立醫療、教育等基本權利，世世代代被迫活在社會邊緣。張雪如說：「我們的目標不只是看診，而是讓他們知道自己沒有被遺忘。」

張雪如說，這幾天義診約可看1000位難民，同時也帶來食物包、玩具、文具，及民生用品等，另外發現，難民營的小孩想要上學，可是這裡缺乏教師也缺乏教室，目前已開始募資籌建教室的費用，雖然這些外來的援助有限，但卻能種下希望的種子，真正的改變，還需更多國際社會關注與政策支持，讓醫療不再是特權，而成為每個人應有的基本權利。

張雪如指出，無國籍難民小孩渴望教育，需更多資源跟經費籌建教室。（快樂天堂基金會提供）

台灣快樂天堂基金會連3年飛沙巴義診，無國籍難民見到團隊，開心在臉上貼上台灣國旗歡迎。（快樂天堂基金會提供）

無國籍難民世代被迫活在社會邊緣，生活環境險惡。（快樂天堂基金會提供）

