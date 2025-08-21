自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》家中堆紙箱？長期吸入有害物質 恐罹白血病

2025/08/21 15:41

不少人家中多少有些紙箱；然劣質紙箱恐含有甲醛，長期吸入恐致病。（圖取自PhotoAC）

不少人家中多少有些紙箱；然劣質紙箱恐含有甲醛，長期吸入恐致病。（圖取自PhotoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人熱愛網購，家中總多少會有一些紙箱。然部分紙箱恐含有致癌物質，長期吸入恐罹患白血病。營養師黃品瑄在粉專「黃品瑄 營養師」透過影片提醒，部分品質不佳的紙箱可能含有甲醛、苯等致癌物。她說曾有母女疑似長期吸入有異物的氣體，結果母女兩人皆罹患白血病。

黃品瑄表示，不少愛網購的人，家中多少會有一些紙箱；但紙箱若品質不佳，可能暗藏甲醛、苯等一級致癌物，很可能會造成疾病；過去曾有案例：母女家中堆積劣質紙箱，長期吸入有毒氣體，一起罹患白血病。

黃品瑄表示，部分品質不佳的紙箱製作時，可能用了含有甲醛的膠或油墨，高溫下很容易揮發到空氣。若吸入有毒物質，恐刺激呼吸道，損害人體免疫系統；若皮膚接觸到，也會紅腫與發癢，嚴重恐引發白血病、鼻咽癌。

黃品瑄提醒，甲醛、苯等物質不僅可能存在於家具或油漆，品質不良的紙箱也可能出現有毒物質，黃品瑄提醒，民眾很難確定紙箱的成分，最簡單的方法，是不要囤積紙箱，定期清掃家中環境，保持室內通風，且紙箱不可放在高溫環境。

