醫療、藝術跨域合作 國美館版畫特展前進嘉基候診區

嘉基首度與國美館跨域合作，讓藝術與醫療結合，透過藝術作品療癒醫院員工、到院民眾身心靈。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義基督教醫院與國立台灣美術館今（21）天簽署合作備忘錄，國美館並首度將今（2025）年初辦理的「蛇彩繽紛–蛇年年畫特展」，移師嘉基兒科候診區規劃「版印年畫教育展示體驗區」，讓民眾不只觀賞藝術作品，還能體驗印製版畫趣味，成為首例由醫療與藝術跨域合作的文化療癒計畫，讓「醫藝結合」，共創文化平權、永續發展新模式。

嘉基副院長陳明晃與國美館長陳貺怡，今日上午在嘉基門診大樓一樓簽署合作備忘錄，嘉基幼兒園幼童體驗國美館捐贈教具的互動體驗活動。

陳貺怡表示，國美館曾與中山醫學大學附設醫院合作陪伴失智老人，與醫院進行展覽交流是首次。一般美術館多針對民眾、藝術界展示作品，藝術展覽結束，製作的教具無法再利用十分可惜，今年初因辦理第40屆版印年畫特展，嘉基參訪國美館，牽起此次合作契機，透過將藝術教具在醫療場域展出，可以讓病友或兒童互動體驗，達成節能減碳、永續目標與效果，對國美館而言是一個創舉。

陳明晃說，全國醫院布置常有藝術品，卻少有提供民眾、具可近性藝術作品，與國美館討論後，希望提供更多雲嘉地區民眾更多生活化的藝術作品，除靜態展覽，未來透過國美館陳館長，希望提供藝術家專業展區展覽，帶給來到醫院民眾心靈撫慰。

陳明晃表示，醫療最高境界是全人身、心、靈治療，然而目前多著重身、心治療，藝術可協助靈性治療，為了讓照顧者、患者靈性提升，希望與國美館的合作，讓文化平權、藝術普及化能幫助醫院員工、患者達到身、心、靈全能治療。

國美館首度利用醫療場域策展，今嘉基副院長陳明晃（左一）、國美館長陳貺怡（右一）體驗製作版畫。（記者王善嬿攝）

今嘉基副院長陳明晃（左）、國美館長陳貺怡（右）簽署合作備忘錄，啟動「醫藝結合」的跨域合作。（記者王善嬿攝）

