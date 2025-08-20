健康網》黃凱文獲「傑出研究特別獎」 勉勵後輩不忘初心

台大癌症微創介入治療中心主任黃凱文（右）推動癌症早期篩檢與治療，榮獲「宋瑞樓教授特別傑出研究獎」。（肝病防治基金會提供）

〔健康頻道／綜合報導〕「治病是為了回到原本的人生」一直是台大癌症微創介入治療中心主任黃凱文的座右銘，在他獲頒「宋瑞樓教授特別傑出研究獎」時再次強調，唯有早期發現小型腫瘤，才能讓患者受惠於先進的微創治療，並減少晚期癌症難以治療的悲劇。

黃凱文從台大外科部、肝炎研究中心、品管中心至亞洲癌症微創介入學院，一路走來，他始終覺得，微創介入治療對於已擴散癌症無用，因此，儘管他身兼多職，每半年也會抽空前往離島、偏鄉義診。他在澎湖舉辦「醫療小尖兵」營隊長達7年時間，讓澎湖的小孩參觀三軍總醫院澎湖分院的高壓氧艙，更在營隊宣導醫學知識及急救觀念，把醫學知識播種下去。

今（2025）年初，在黃凱文穿針引線下，台灣腫瘤消融學院引進「碎化刀」用於治療肝癌，完全無血、無傷口、無輻射。此外，台大醫院「癌症微創介入治療中心」成立至今10年，已是目前亞洲最知名的癌症微創治療訓練中心，每年訓練來自各國醫師無數，至今已在超過15個國家、培訓5百餘位各國腫瘤治療專家。

黃凱文在國內推廣多刀頭射頻與微波消融，並開啟甲狀腺、肺臟、子宮等腫瘤之消融訓練之先河，將消融拓展至各器官之運用；更率先應用光動力、奈米刀及高強度聚焦超音波於膽道與胰臟癌治療。

衛生福利部部長邱泰源更在頒獎致詞中特別讚許黃凱文，他在癌症微創治療領域所創下的前所未有的成就，其貢獻不僅提升台灣醫療水準，更在國際舞台上為我國爭光。

黃凱文在獲獎後，也向後輩們感性喊話，希望年輕世代醫師勇於投入研究與臨床創新，他更希望：「所有台灣醫師的努力，是為了讓更多患者獲得新生，讓台灣醫療繼續在世界舞台發光」。

