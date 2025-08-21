糖尿病患者列骨折高風險族群！4點守護骨骼

研究發現糖尿病患者也被列為新的骨折高風險族群，嘉療呼籲糖友定時檢查並且規律運動，遠離骨折。（圖取自shutterstock）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕一直以來，骨質疏鬆症常被認為是年長者才會有的問題；但根據今（2025）年7月31日發表在《英國醫學期刊》（BMJ）的研究，糖尿病患者也被列為新的骨折高風險族群，衛生福利部嘉南療養院建議定期檢查、健康飲食、適度曬太陽，以及持續地運動等，幫骨頭加分。

嘉南療養院神經內科主任顏世卿指出，從《英國醫學期刊》的研究內容，代表即使骨密度沒有很低，罹患糖尿病，也要小心骨折風險，凸顯及早守護骨骼的重要性；其實骨頭就像房子的樑柱，年輕就可開始保養，一直維持強壯，才能走得更久、更遠。

顏世卿說，骨質疏鬆症是種骨頭變脆、容易斷裂的疾病，尤其髖部骨折，可能造成長期臥床，甚至在1年內奪走患者生命；除了年齡、停經、家族病史之外，糖尿病、肌肉變少、重大減重手術後等情況，都需要提早注意骨骼健康。

顏世卿提醒，及早預防骨質疏鬆，可結合多種方法，包含檢查骨密度、健康飲食、適量曬太陽，加上持續地運動，若有高風險，如糖尿病或曾經骨折者，應諮詢醫師，必要時，配合藥物治療，並定期追蹤。

至於如何以運動為骨頭加分，顏世卿指出，可進行包含深蹲、舉啞鈴、彈力帶拉伸等阻力訓練，增加肌肉力量，並刺激骨頭變得更結實，搭配平衡訓練，更能預防跌倒；日常生活中，充足攝取鈣質、維生素D（必要時加上維生素K），幫助骨骼維持強度。

