糖尿病年輕化！高二生跑步突暈倒、脫水 醫揭「致命警訊」

16歲林男患有第2型糖尿病，因未規律服藥，誘發罕見的糖尿病急症「高血糖高滲透壓狀態」（HHS），醫師提醒，這類併發症死亡率高達2成，不可掉以輕心。（彰化醫院提供）

〔記者陳冠備／彰化報導〕16歲的林姓高中二年級男生，日前跑步時突然頭暈摔倒，不僅手腳擦傷，送進衛福部彰化醫院檢查後竟驚覺是「第2型糖尿病」患者，因未規律服藥，誘發罕見卻致命的糖尿病急症「高血糖高滲透壓狀態」（HHS）。醫師提醒，這類併發症死亡率高達2成，呼籲青少年與家長不可掉以輕心。

林同學回憶，當時他跑步時突然渾身無力，頭暈目眩、心跳急促，甚至口渴到無法忍受，跌倒後竟爬不起來，最後送醫才知道自己「差點沒命」。這次驚險經歷讓他嚇壞，直呼未來一定會乖乖按時吃藥，不敢再輕忽病情。

彰化醫院小兒科主任馬瑞杉指出，林同學送到急診時血糖竟高達729mg/dL（正常值小於200），糖化血色素10.6%（正常值約4至5.6%），合併嚴重脫水，典型是HHS發作，經住院積極治療後才逐漸恢復。醫院追查病史也發現，林其實在14歲就因學校健康檢查發現異常，被診斷出第2型糖尿病，需長期服藥，但因覺得身體沒異狀，常常偷懶沒吃，才釀成這場意外。

馬瑞杉表示，糖尿病分為第1型與第2型，第1型多發生在兒童與青少年，因自體免疫攻擊胰島細胞導致，必須依靠胰島素治療；第2型則與遺傳、肥胖、飲食不當及缺乏運動有關，過去多見於中老年人，因此又被稱為「成人型糖尿病」。然而，隨著飲食精緻化與肥胖比例升高，第2型糖尿病逐漸年輕化，根據國內調查，6至18歲學童中，第2型糖尿病發生率已超過第1型。

經查林同學本身身高163公分、體重78公斤，偏胖但非重度肥胖，每週僅喝幾次含糖手搖飲，飲食並不算過度放縱，然而他的祖父有糖尿病病史，可能遺傳是重要因素。

馬瑞杉說，這起案例凸顯兩大警訊：一是第2型糖尿病明顯年輕化，二是HHS的威脅被嚴重低估。根據國內外數據顯示，HHS死亡率約10至20%，其病程緩慢不易察覺，患者往往等到嚴重脫水、虛弱、痙攣、視力模糊甚至意識改變時才被發現，若延誤送醫，恐會危及生命。他強調，不能因溫身體沒有不舒服，就不正常服藥，恐引發更嚴重的性命風險，值得所有糖尿病病人警覺。

彰化醫院指出，隨著飲食精緻化與肥胖比例升高，第2型糖尿病逐漸年輕化。（彰化醫院提供）

彰化醫院小兒科主任馬瑞杉指出，糖尿病患者應規律服藥、以免引發各種糖尿病併發症。（彰化醫院提供）

