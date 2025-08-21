代謝症候群防治3週年 28.5萬人進入追蹤管理

衛福部國民健康署代謝症候群防治計畫實行迄今，累計收案42.5萬人，其中28.5萬人進入追蹤管理階段，示意圖。（圖取自freepik）

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部國民健康署自111年7月起推動「代謝症候群防治計畫」，至今已滿3年。國健署慢性疾病防治組長吳建遠指出，目前全國已有近3100家診所、5200位醫師參與，累計收案42.5萬人，其中28.5萬人進入追蹤管理階段，目前收案年齡也已擴大至20至69歲，且每間診所收案人數提升至600名。

吳建遠說明，代謝症候群若未能及時改善，未來罹患高血壓、高血糖、高血脂的機率將大幅攀升，代謝症候群防治計畫著重於強化疾病早期行為管理，從過去著重藥物治療、輕忽生活型態的作法，轉變為同時兼顧行為介入與改善不健康行為的方案。

針對參與代謝症候群防治計畫的民眾，吳建遠表示，醫師會告知患者不改善生活型態帶來的危害，並與患者共同研議健康目標，國健署也會在收案評估、追蹤管理、年度評估等階段，分別提供院所900元、200元（每年3次）、500元的補助，一直到患者健康徹底改善並結案為止。

吳建遠表示，自計畫啟動以來，累積收案人數已從第1年的近2.4萬，攀升至42.5萬人，且診所收案人數逐漸提高至600人，收案年齡也擴大至20至69歲，參與民眾78%有腰圍過粗或肥胖問題，76%血壓偏高，69%三酸甘油酯偏高，63%高密度膽固醇偏低，76%空腹血糖偏高。

對於防治計畫介入後的相關作為，吳建遠說，其中99%提供營養指導，97%提供運動指導，約12萬人追蹤至少3次以上，約37%減少異常指標數，約18%緩解、已非代謝症候群，且糖尿病前期患者方面，追蹤至少3次以上約8萬人，約13%糖化血色素緩解。

