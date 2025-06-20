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健康 > 杏林動態

健康網》為留住醫療人才 台北中山醫院7月起調薪5.7％

2025/06/20 19:07

台北中山醫院今天宣布，7月起實施全院員工調薪計畫，平均調薪幅度達5.7%，以留住醫療人才。（資料照）

台北中山醫院今天宣布，7月起實施全院員工調薪計畫，平均調薪幅度達5.7%，以留住醫療人才。（資料照）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕為感謝醫療團隊辛勤的付出，並留住醫療人才，台北中山醫院今天宣布，7月起實施全院員工調薪計畫，平均調薪幅度達5.7%，範圍包括護理、醫事、行政及後勤單位等，加上去年平均調薪4.8%，2年累計加薪逾10%以上。

台北中山醫院院長朱益宏表示，這項調薪計劃經向董事會申請終於成案後，本次調薪幅度為醫院近幾年來新高，主要目的是反映醫療人力市場成本調升，並肯定員工辛勞與專業的表現。除固定薪資調整外，另針對關鍵及高風險單位，也將給予特殊單位津貼，以強化醫療團隊的穩定度及服務品質。

台北中山醫院院長朱益宏表示，希望調薪能鼓勵醫療人員士氣，迎接新的挑戰。（資料照）

台北中山醫院院長朱益宏表示，希望調薪能鼓勵醫療人員士氣，迎接新的挑戰。（資料照）

朱益宏解釋，健保給付制度嚴峻使台灣醫療環境經營困難。許多醫院淨利不到1%，甚至達多年都虧損的情況，多家醫院都是在苦撐經營。加上大醫院待遇較高，地區醫院勞動力紛紛趨向醫學中心，使得經營條件更趨嚴苛。

朱益宏表示，醫療品質的核心來自於人才與服務。不管是醫事、護理、行政或後勤，都在岡位上承擔龐大責任，這次調薪就是對他們的付出給予最直接的肯定，也是改善醫療待遇重要一步，就算醫院賠錢，也要留住醫療人才，希望透過調薪，鼓舞全院同仁士氣，一起迎接下一階段的醫療挑戰與成長。

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