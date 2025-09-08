自由電子報
健康網》6旬婦肺部「滿天星」肺結節 蘇一峰嘆「這工作」造成

2025/09/08 21:10

6旬婦肺部「滿天星」毛玻璃肺結節。（圖取自胸腔科醫師蘇一峰臉書）

6旬婦肺部「滿天星」毛玻璃肺結節。（圖取自胸腔科醫師蘇一峰臉書）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一位60歲女性，到醫院進行胸腔電腦斷層檢查，一檢查即發現幾十顆毛玻璃的肺結節有如「滿天星」！胸腔科醫師蘇一峰追查之下發現，病人因為製鞋工作，必須長期接觸有機溶劑含甲苯等，病人每次上班就咳、嗽胸悶不舒服。

蘇一峰在臉書專頁發文分享，這位60歲女性，一來醫院安排檢查，當發現幾十顆毛玻璃的肺結節。他進一步詢問病人從事的工作型態，發現病人從事的是製鞋工作，因為這項工作必須長期接觸有機溶劑含甲苯等，病人每次上班就咳嗽、胸悶不舒服。他進一步建議婦人，看看能不能考慮換工作。

一位60歲女性到醫院檢查，發現幾十顆毛玻璃的肺結節，胸腔科醫師蘇一峰判斷，可能與工作必須接觸有機溶劑含甲苯等有相關；圖為情境照。（圖取自freepik）

一位60歲女性到醫院檢查，發現幾十顆毛玻璃的肺結節，胸腔科醫師蘇一峰判斷，可能與工作必須接觸有機溶劑含甲苯等有相關；圖為情境照。（圖取自freepik）

根據台中榮總毒物科主任胡松原曾發表的衛教資料指出，甲苯是化工原料之一，是無色的液體，味道芳香，沸點低所以易燃易爆，比重較水輕，但不溶於水。甲苯的來源包括：飲用水、食物、空氣與消費性產品、汽車排氣；工作時濫用溶劑。

胡松原表示，甲苯可用於製造塗料、黏著劑、塗料稀釋劑、指甲油、漆器、橡膠、印刷與皮革鞣製等。工作時若使用含甲苯的油漆或油漆稀釋劑，可能經皮膚進入血液之後，約有75%會在12小時內排除體外，排除的方式，有的原型甲苯直接由肺臟排出，有的甲苯經化學變化轉變成更具水溶性而由尿液排出，通常是轉變成毒性較低的馬尿酸排出。

如何預防甲苯中毒？胡松原表示，若工作需要接觸含有甲苯物質時，除保持作業環境良好通風，還要準備化學安全護目鏡、防滲手套、口罩（非一般棉製口罩）、連身式防護衣、工作靴等防護設備。

