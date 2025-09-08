自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》川普也在吃膽固醇藥 醫破除傷身迷思

2025/09/08 19:45

林口長庚醫院新陳代謝暨內分泌科主治醫師許哲綸提到，雖然飲食與運動能降低約2成的壞膽固醇，但藥物治療效果更好，可降3到6成，且副作用不常出現，不需擔心依賴問題；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

林口長庚醫院新陳代謝暨內分泌科主治醫師許哲綸提到，雖然飲食與運動能降低約2成的壞膽固醇，但藥物治療效果更好，可降3到6成，且副作用不常出現，不需擔心依賴問題；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕壞膽固醇過高會堆積在血管內壁，引發動脈粥狀硬化，甚至導致心肌梗塞、腦中風。林口長庚醫院新陳代謝暨內分泌科主治醫師許哲綸提到，雖然飲食與運動能降低約2成的壞膽固醇，但藥物治療效果更好，可降3到6成，且副作用不常出現，不需擔心依賴問題，長期服用反而是保護血管、延緩老化的關鍵。

膽固醇是血脂肪的一種，研究發現，當壞膽固醇（低密度脂蛋白，LDL）長期過高，會慢慢堆積在血管內壁，形成動脈粥狀硬化斑塊，造成血管狹窄、阻塞，甚至是心肌梗塞與腦中風。因此，控制壞膽固醇就像保養血管，讓血流順暢、器官健康，有助延緩老化、延長壽命！

壞膽固醇多少才正常？

許哲綸於臉書專頁「許哲綸醫師：新陳代謝，內分泌」發文分享，LDL沒有固定的「正常值」，醫師會根據每個人的心血管風險，訂定個人化的LDL理想值。對於沒有危險因子的年輕人，建議在160以下就足夠。如果有高血壓、糖尿病、腎臟病、心血管疾病史等高風險的情況，就會建議控制在更低的標準，如130、115、100、70、55等。

許哲綸表示，飲食和運動約能降低20%左右的LDL，飲食方面可以從3種方式著手：

1.減少飽和脂肪攝取：甜食糕餅、油炸煎炒、豬牛的肥肉等「不健康的油」要少吃。

2.以不飽和脂肪替代：部分植物油、魚油、海鮮、堅果的不飽和油脂較佳，但要避免高溫烹調，以免油品變質。

3.增加植物纖維攝取：蔬菜、水果、雜糧裡面的植物纖維能夠協助膽固醇排除。植物內含的植物固醇也能夠減少膽固醇吸收。

藥物常見問題

許哲綸說明，膽固醇藥物可降低LDL30～60%，比飲食運動（約20%）更有效！目前的主流膽固醇藥物Statin類，其成分與紅麴類似，但是效果更好，成分更單純。台灣目前已有上百萬人長期服用膽固醇藥物保護血管，連美國總統川普都在吃！以下為常見問題：

Ｑ:膽固醇降太低會不會不好？

A:不會，目前研究顯示，壞膽固醇低到55以下仍無發現明確副作用。

Ｑ:藥物副作用多嗎？

A:副作用相當罕見，目前僅少數人（約1%）會有不適反應。主要有以下兩種：

●肌肉痠痛：若在服藥前1~2週內，出現「沒有運動卻全身肌肉痠痛」，建議停藥回診，換藥觀察。若是服藥超過一個月後才出現痠痛，可能不是藥物引起，建議繼續服藥並與醫師討論。

●肝功能變化：少數人服藥初期（1~3個月）肝指數會稍微上升，多數人在身體適應後會恢復正常。

Ｑ:要吃一輩子嗎？

A:膽固醇藥物不會讓人體產生依賴，停藥頂多就是回到原點。但因為膽固醇的危害是長期累積的，所以也要長期控制，才能發揮預防疾病的效果。

許哲綸補充，膽固醇藥其實就是血管的最強保養品，如短期無不良反應，就當作健康食品一樣持續使用即可！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中