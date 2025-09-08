健康網》川普也在吃膽固醇藥 醫破除傷身迷思

林口長庚醫院新陳代謝暨內分泌科主治醫師許哲綸提到，雖然飲食與運動能降低約2成的壞膽固醇，但藥物治療效果更好，可降3到6成，且副作用不常出現，不需擔心依賴問題；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕壞膽固醇過高會堆積在血管內壁，引發動脈粥狀硬化，甚至導致心肌梗塞、腦中風。林口長庚醫院新陳代謝暨內分泌科主治醫師許哲綸提到，雖然飲食與運動能降低約2成的壞膽固醇，但藥物治療效果更好，可降3到6成，且副作用不常出現，不需擔心依賴問題，長期服用反而是保護血管、延緩老化的關鍵。

膽固醇是血脂肪的一種，研究發現，當壞膽固醇（低密度脂蛋白，LDL）長期過高，會慢慢堆積在血管內壁，形成動脈粥狀硬化斑塊，造成血管狹窄、阻塞，甚至是心肌梗塞與腦中風。因此，控制壞膽固醇就像保養血管，讓血流順暢、器官健康，有助延緩老化、延長壽命！

請繼續往下閱讀...

壞膽固醇多少才正常？

許哲綸於臉書專頁「許哲綸醫師：新陳代謝，內分泌」發文分享，LDL沒有固定的「正常值」，醫師會根據每個人的心血管風險，訂定個人化的LDL理想值。對於沒有危險因子的年輕人，建議在160以下就足夠。如果有高血壓、糖尿病、腎臟病、心血管疾病史等高風險的情況，就會建議控制在更低的標準，如130、115、100、70、55等。

許哲綸表示，飲食和運動約能降低20%左右的LDL，飲食方面可以從3種方式著手：

1.減少飽和脂肪攝取：甜食糕餅、油炸煎炒、豬牛的肥肉等「不健康的油」要少吃。

2.以不飽和脂肪替代：部分植物油、魚油、海鮮、堅果的不飽和油脂較佳，但要避免高溫烹調，以免油品變質。

3.增加植物纖維攝取：蔬菜、水果、雜糧裡面的植物纖維能夠協助膽固醇排除。植物內含的植物固醇也能夠減少膽固醇吸收。

藥物常見問題

許哲綸說明，膽固醇藥物可降低LDL30～60%，比飲食運動（約20%）更有效！目前的主流膽固醇藥物Statin類，其成分與紅麴類似，但是效果更好，成分更單純。台灣目前已有上百萬人長期服用膽固醇藥物保護血管，連美國總統川普都在吃！以下為常見問題：

Ｑ:膽固醇降太低會不會不好？

A:不會，目前研究顯示，壞膽固醇低到55以下仍無發現明確副作用。

Ｑ:藥物副作用多嗎？

A:副作用相當罕見，目前僅少數人（約1%）會有不適反應。主要有以下兩種：

●肌肉痠痛：若在服藥前1~2週內，出現「沒有運動卻全身肌肉痠痛」，建議停藥回診，換藥觀察。若是服藥超過一個月後才出現痠痛，可能不是藥物引起，建議繼續服藥並與醫師討論。

●肝功能變化：少數人服藥初期（1~3個月）肝指數會稍微上升，多數人在身體適應後會恢復正常。

Ｑ:要吃一輩子嗎？

A:膽固醇藥物不會讓人體產生依賴，停藥頂多就是回到原點。但因為膽固醇的危害是長期累積的，所以也要長期控制，才能發揮預防疾病的效果。

許哲綸補充，膽固醇藥其實就是血管的最強保養品，如短期無不良反應，就當作健康食品一樣持續使用即可！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法