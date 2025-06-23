腸病毒進入流行期！雲林已有188班停課 預防關鍵是正確洗手

雲林縣府辦腸病毒宣導記者會，盼建立大小朋友勤洗手，養成良好衛生習慣。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕夏季為腸病毒流行期，據疾管署公布全國腸病毒重症病例數已累計7例，其中有5例個案死亡，不容忽視。雲林縣府統計縣內現無腸病毒併發重症病例，但今年已有188班因腸病毒停課7天，現仍有2班幼兒園停課中。今（23）日縣府舉辦腸病毒預防宣導，呼籲親子建立正確洗手觀念，保持良好衛生習慣。

疾病管制署南區管制中心副主任陳紫君指出，目前全國有6例感染伊科病毒11型、1例克沙奇B5型腸病毒併發重症，造成5例死亡，其中4名不幸死亡案例為新生兒，目前看來與過往典型症狀不同且主要好發於新生兒，因此呼籲父母親一定要注意孩童是否有發燒、活動力不佳、嗜睡、嘔吐、抽搐等情形，一發現有此情形就要趕快就醫，醫護人員們也需要特別注意新生兒情況。

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雲林縣府今辦腸病毒宣導記者會，盼建立大小朋友勤洗手，養成良好衛生習慣。（記者李文德攝）

今雲林縣長張麗善、雲林縣衛生局長曾春美、雲林縣議員蔡東富等人到斗南鎮幼兒園宣導腸病毒防治，與小朋友一同洗手，希望建立幼兒良好衛生習慣。

曾春美表示，近期腸病毒疫情呈緩升趨勢，雖截至目前為止縣內感染腸病毒併發重症為0例，但130所幼兒園、36所國小、22所托嬰中心共188班級數因為腸病毒停課7天，其中有2班幼兒園尚在停課中。回顧近年縣內重症病例為2023年8月1名10個月大男嬰被通報疑似腸病毒重症，送醫後確定重症，經醫院搶救仍於當日不治，因此呼籲家長、孩童務必正視預防腸病毒的重要性。

曾春美表示，目前縣內幼兒專責醫師共42位分布於62間醫療院所，根據個別的照護需求及就醫的可近性，小朋友從出生至3歲都有專屬醫師照顧，加上縣內腸病毒重症責任醫院為台大醫院雲林分院、虎尾若瑟醫院，若出現腸病毒相關病徵，務必盡速就醫。

張麗善表示，腸病毒症狀常被當成一般感冒，無論大人小孩都需提高警覺，酒精無法殺死腸病毒，大人、小孩要養成用肥皂或洗手乳正確洗手，還有居家環境要用稀釋漂白水經常擦拭，才能預防。

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