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健康網》熱水壺溶出重金屬、水垢害結石？ 醫破解3迷思

2025/06/01 13:51

醫師指出，熱水壺不會溶出重金屬、亞硝酸鹽，別過度擔心；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師指出，熱水壺不會溶出重金屬、亞硝酸鹽，別過度擔心；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕熱水壺是多數家庭常見的產品之一，不過網上卻傳出電熱水壺會溶出重金屬、產生亞硝酸鹽，甚至認為水垢會害腎結石等迷思；對此，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒於粉專發文解答，其實電熱水壺沒那麼容易溶出重金屬，也不會產生亞硝酸鹽，別自己嚇自己。此外，水垢是鈣、鎂碳酸鹽，多數人可自然代謝或排出，別過度擔心。反倒提醒，喝滾燙熱水真的會傷喉嚨，務必放涼再飲用。

迷思1—電熱水壺會溶出重金屬：沒那麼容易！食品級304／316不鏽鋼或高硼矽玻璃在100 °C下幾乎不會溶出錳、鉛、鎘等金屬，真正風險來自「劣質高錳鋼」或來路不明的便宜壺，高錳鋼本身並非違禁材質，但若內壁拋光處理不足、耐蝕性差，在強酸或長時水浸條件下可能釋出更多錳離子，因此建議選擇合格品牌、查看材質標示就能安心喝，或是改用玻璃壺或快煮玻璃茶壺。

迷思2—電熱水壺會產生亞硝酸鹽：別再嚇自己！曾有研究將自來水反覆煮到日常難以達到的18–70次時，亞硝酸鹽也僅微幅上升，仍遠低於WHO規定的3mg/L的安全線，且要1次喝1.8噸的水，才可能中毒，實務上不可能發生。

迷思3—電熱水壺內的水垢，會害腎結石：電熱水壺的水垢其實是鈣、鎂碳酸鹽，多數人體可自然代謝或排出。最新英國Biobank前瞻隊列顯示，硬水中「鎂」反而對部分族群具保護力，而鈣過高才可能增加特定高齡女性結石風險。

醫師提醒，65°C的飲品被IARC列為「可能致癌物」，長期高溫灼傷食道黏膜會提高食道癌風險，建議等水稍降溫再喝最保險；示意圖。（圖取自freepik）

醫師提醒，65°C的飲品被IARC列為「可能致癌物」，長期高溫灼傷食道黏膜會提高食道癌風險，建議等水稍降溫再喝最保險；示意圖。（圖取自freepik）

滾燙熱水傷喉嚨 飲水注意「4不1要」

滾燙熱水，傷喉嚨是真的！黃軒說，65°C的飲品被IARC列為「可能致癌物」（Group 2A），長期高溫灼傷食道黏膜會提高食道癌風險，建議等水稍降溫再喝最保險，並提供喝水「4不1要」原則：

1. 不喝生水：先煮沸或使用合格淨水器。

2. 不喝滾燙熱水：25–40°C「剛剛好」。

3. 不等口渴才喝：成人每日分次補水1500–1700毫升。

4. 不用含糖飲料替代：減少肥胖與痛風風險。

5. 要定期除垢：每1–2週用白醋或小蘇打清壺壁，省電也延長壽命。

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