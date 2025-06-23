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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》乳房摸到硬塊不一定是癌！ 醫揭2常見「烏龍案例」

2025/06/23 20:56

醫師分享，乳房摸到硬塊不一定是乳癌，有可能是乳房囊腫或是豐胸後的干擾結果；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師分享，乳房摸到硬塊不一定是乳癌，有可能是乳房囊腫或是豐胸後的干擾結果；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人會自行檢查乳房，一旦發現有硬塊，往往都很擔心是不是乳癌；對此，敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅表示，在胸部摸到硬塊不一定是乳癌，若為乳癌硬塊摸起來多為1-2顆固定不動且無痛的。其他硬塊很有可能是乳房囊腫或是豐胸後的干擾結果

摸到乳房硬塊 可能只是囊腫

陳榮堅在臉書專頁「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」發文分享過往看診經驗，1名50歲女子就診時，表情相當沉重地說，自己摸到乳房硬塊，他在進一步詢問女子是否會痛時，其實內心是希望她說會，因為一般情況下，會痛的硬塊大部分是發炎反映；而無痛性的硬塊，比較容易會是惡性腫瘤。

所幸，經後續超音波檢查後，發現患者所說的硬塊其實是很大的乳房囊腫。通常病人如果沒有症狀、不會痛或外型改變的話，其實不用特別處理。

豐胸行為恐干擾乳房檢查結果

陳榮堅接著分享另1個案例，1名30多歲女子就診時，也表示自己摸到硬塊，想做乳房檢查。他觸診時，確實有發現幾個廣泛性硬塊，但不像是乳癌，如果是乳癌，通常是1-2顆固定不動的硬塊。

他進一步詢問患者過往病史、是否開過刀，女子都表示沒有。於是為其安排超音波檢查，雖然有看到1塊塊的東西，但它跟纖維囊腫不太一樣，也不像是腺瘤；做乳房攝影結果也是一樣。因此進一步挑了幾個可疑的硬塊，讓病理師做穿刺切片檢查。

檢查結果出爐時，病理師還無奈地向陳榮堅指出，那些硬塊就是一堆脂肪，報告結果顯示為「脂肪合併纖維化」。於是，他再次與患者確認乳房是否真的沒有動過刀，她才坦承有做過「自體脂肪豐胸」。

陳榮堅強調，只要有做過任何「豐胸行為」，建議每2年要做1次「乳房核磁共振」檢查，因為一般的影像檢查很容易受到物質干擾而誤診。以及，若發現胸部有任何異常，還是要盡早到專業的醫療院所檢查，不要諱疾忌醫，自己嚇自己。

陳榮堅曾表示，許多人在做自我乳房觸診的方式不是很正確，一般在做乳房檢測時，要以乳頭為中心，平摸的或螺旋狀的摸出去，切記不要用抓的，因為乳房的側面，看剖面圖會發現它是由小的乳腺組成的，如果用抓的方式檢查，就很容易抓到以為是硬塊的東西。

醫師建議，有做過任何「豐胸行為」者，最好每2年做1次「乳房核磁共振」檢查；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師建議，有做過任何「豐胸行為」者，最好每2年做1次「乳房核磁共振」檢查；圖為情境照。（圖取自freepik）

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