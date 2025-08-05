健康網》不只啤酒肚 無酒不歡恐「外在發福、內在失衡」

魏士航醫師提醒，即使是「小酌」累積的酒精量也不容小覷。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日，不少男性把冰啤酒視為消暑聖品，喝一口透清涼。不過，新竹初日診所院長魏士航提醒，如果真的只是偶爾小酌無妨，但若每天無酒不歡，可能不只是多出一個啤酒肚，而是脂肪肝、高血壓與性功能障礙等「吃全餐」的健康危機。

魏士航指出，許多男性對飲酒量缺乏正確認知，僅將其認為是日常娛樂的一部分，忽略酒精的高熱量密度。即便每天只飲用看似「小酌」的酒精量，也會抑制脂肪氧化、促進脂肪儲存，久而久之容易在腹部囤積脂肪，形成典型的「啤酒肚」，且體重狀況會加重酒精對身體的危害。

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每週喝超過8瓶啤酒 肝病風險暴增1.5倍

根據一項利用英國生物樣本庫（UK Biobank）針對約 46 萬名中年成年人進行的大型長期研究發現，若每週酒精攝取量超過 112 公克純酒精 （相當於飲酒超過8瓶330毫升、酒精濃度為 5%的啤酒），長期下來，具有肥胖或過重問題者，罹患肝病的風險將是正常體重者的 1.52 倍，因肝病致死的風險更高出 2.2 倍

每天2罐啤酒 罹高血壓風險增52%

不只肝臟受影響，對男性而言，任何酒精攝取量都可能與高血壓風險增加有關。《再生心臟醫學期刊》（ J. R. Cardiovasc. Med. ）一項研究顯示，在韓國男性中，每週攝取71至280 克酒精者，其罹患高血壓的風險比完全不喝酒者高出 84%；而在日本男性中，每天飲酒達 60 克以上者，其高血壓風險也比不喝酒者者高出 57%。

酒精攝取也與高血壓風險上升有關。根據《韓國醫學科學期刊》的一項研究指出，在韓國男性中，每週攝取超過280克酒精者（相當於每天2罐500ml、酒精濃度5%啤酒），其罹患高血壓的風險將增加52%；另有刊登於《Hypertension》的研究顯示，在日本男性中，高血壓風險隨著飲酒量增加而增加，每日飲酒超過 60 克者，其高血壓風險將增加57%。

「每次喝酒就像是在替壓力鍋升溫。」魏士航形容，酒精讓血壓在不知不覺中逐步升高，一開始可能沒感覺，但久了血管就將難以承受。引發高血壓的往往是長期、小量、持續飲酒的習慣，慢慢的把身體推向失衡的臨界點。

酒精會抑制睪固酮分泌 增加勃起功能障礙

除此之外，酒精會抑制睪固酮分泌，同時導致皮質醇與雌激素濃度上升。這樣的荷爾蒙失衡會降低肌肉量、基礎代謝效率與性慾，並增加勃起功能障礙的風險，使男性不知不覺陷入「外在發福、內在失衡」的惡性循環。

小酌不傷身有撇步 醫授3招

●控制份量，避免連日喝酒：雖然依照衛福部建議，男性每日酒精攝取量控制在2單位，約等於 508毫升啤酒（5%）、212毫升紅酒（12%）或是62毫升烈酒（40%），但按照研究示警，建議以「週」為單位控管總量，每週不超過112公克純酒精，且避免連續喝酒，讓肝臟有修復時間。

●不空腹飲酒，補足水分：空腹喝酒會加快酒精吸收、加劇對肝臟的刺激。建議飲酒前先進食，尤其是高纖蔬菜或蛋白質，有助於減緩吸收速度。同時，每喝一杯酒，至少補充一杯水或氣泡水，避免脫水、平衡心血管壓力。

●選對酒類，避開高糖陷阱：啤酒、葡萄酒、梅酒、沙瓦等釀造酒與甜味調酒，糖分與熱量較高，容易讓脂肪堆積。相較之下，蒸餾酒如清酒、燒酒、威士忌等含糖量較低，若搭配無糖飲品稀釋飲用，可減少額外負擔。

魏士航醫師提供3招，讓儀式感不打折。（初日診所提供）

魏士航提醒，男性的啤酒肚、腰圍變寬不只是外在表現，背後隱藏的是內臟脂肪堆積、胰島素阻抗、血糖失衡與荷爾蒙異常等慢性疾病風險。若腰圍超過90公分、近期體重明顯上升，或出現疲倦、性功能減退、餐後昏昏欲睡、血壓偏高等徵兆，建議及早就醫檢查，掌握代謝與內臟脂肪狀況。控糖從不是糖尿病患者的專利，而是現代男性延緩老化、維持性功能與代謝健康的關鍵。

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