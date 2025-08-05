健康網》心絞痛急救藥別放口袋 體溫會壞事

心絞痛發作時，林口長庚藥劑部藥師羅紫勻呼籲，急救藥必須隨身攜帶，才能在緊急時刻救自己一命；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕硝化甘油是廣為人知的心臟病急救藥，林口長庚藥劑部藥師羅紫勻呼籲，須注意不可與其他擴張血管的藥品，例如治療勃起功能障礙的藥品併用。

羅紫勻在「長庚醫訊」上分享，心絞痛發作時請先坐下休息，如此可避免服用硝化甘油後發生低血壓及暈眩導致跌倒，服藥時先取出1錠，「含在舌下」，切記不可直接吞服，否則影響藥效，觀察5分鐘後，若情況未緩解或持續惡化，再含服1錠並儘速就醫，就醫途中每隔5分鐘含服1錠，單次發作最多含服3錠，並於就醫時主動告知醫師已服用硝化甘油。

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羅紫勻提醒，急救藥必須隨身攜帶，才能在緊急時刻救自己一命，但須注意硝化甘油亦受光、熱及潮濕影響，須保存於原藥罐中，勿自行分裝藥品，緊蓋瓶蓋以防藥品受潮，攜帶時置於隨身包包，勿放於貼近身體的口袋，因為藥品長期接觸體溫易使其變質。正確保存及服用藥品的觀念，才能在危急時刻帶來最有效的救援。

羅紫勻解釋，使用於心絞痛的藥品主要作用為降低心臟需氧量及擴張血管，如乙型受體阻斷劑、鈣離子通道阻斷劑、硝酸鹽類、鉀離子通道開啟劑，因其血管擴張作用，可能產生低血壓及暈眩，當姿勢轉變時需放慢動作以防跌倒。另外，要注意乙型受體阻斷劑可能遮蔽低血糖症狀，如心悸、手抖等，也可能降低胰島素分泌，使血糖上升，服用此類藥物的糖尿病患者應留意並監測血糖值。

此外，鈣離子通道阻斷劑須注意不可與葡萄柚（汁）併服；服用硝酸鹽類、鉀離子通道開啟劑須注意不可與其他亦有血管擴張作用的藥品，如治療勃起功能障礙的藥品併用。

羅紫勻說，心絞痛患者也可能服用抗血小板藥物來預防心肌梗塞，必須特別留意身體是否有出血跡象，如流血不止、黑便、血尿、不明原因的瘀青，若發現不正常出血，請立即停藥並儘速就醫，若需執行拔牙或其他手術及侵入性治療，請務必洽詢原開方的醫師，請醫師評估是否需要事先停藥。他提醒民眾，若察覺自身有疑似心絞痛症狀，切忌自行購買藥品服用，應安排就醫，由醫師診斷，以免錯失治療時機，導致疾病惡化。

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