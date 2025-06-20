推動器捐 高醫透過故事與互動遊戲宣導

捐贈者遺孀陳女士於器捐推廣活動上，分享先生簽下器捐同意書的故事。（高醫提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕響應衛生福利部器官捐贈月，高雄醫學大學附設中和紀念醫院於6月16至20日在啟川大樓大廳舉辦一系列宣導活動，以「心願滿．圓滿愛—分享愛讓生命連線」為主題，透過感人故事、互動遊戲與知識宣導，傳遞器官捐贈延續生命的價值與希望。

「親愛的先生，您的心願已成就成為他人生命的一道光，家人們也安心圓滿愛延續。」陳女士是捐贈者胡獻宗的遺孀，他的先生於生前歷經罹癌及肝炎重病，深刻體會器官等待的煎熬，於是在人生的最後階段，堅定簽署器官捐贈同意書，更於身後成為大體老師，希望帶給更多病患重生的希望。

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陳女士坦言，面對丈夫的選擇，她曾受到社會觀感壓力與內心自責，直到收到受贈者家屬親筆信與夢境中象徵光明的意象，讓她重新確認先生成為了他人的一道光，這份捐贈是延續愛的最佳方式。

高醫副院長陳芳銘表示，器官捐贈是一項極具勇氣與愛心的決定，即便現已有超過66萬人於健保卡註記器官捐贈意願，但最終是否得以實現，仍仰賴家屬的理解與支持。他呼籲大家平時即應與家人討論生命末期的選擇，將愛的決定化為共識，讓心願圓滿實現。

在器捐宣導活動上，陳芳銘與高醫移植中心主任張文燦也一同響應，共同在器官捐贈卡上簽署自己的名字，希望傳遞延續生命的價值與希望。活動期間，民眾可於愛心牆留言，寫下對器官捐贈者與家屬的感謝話語，傳遞溫暖與敬意，現場也設有「器官捐贈小學堂」知識問答遊戲與「預立醫療照護諮商」，寓教於樂，完成互動遊戲後可兌換精美小禮，提升民眾參與意願，鼓勵大家認識與支持器官捐贈。

高醫副院長陳芳銘（左）與移植中心主任張文燦響應器捐，共同在器官捐贈卡上簽署名字。（高醫提供）

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