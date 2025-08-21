健康網》骨折後有微動、痠脹感？ 醫揭癒合3階段

陳鈺泓醫師指出，骨折癒合的過程中，出現「微動、痠脹、緊繃感」都是正常的修補反應，代表身體正努力蓋新骨；示意圖。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少病人在骨折後，常驚慌地問醫師：「為什麼骨折的地方好像會動？是不是沒接好？」板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓指出，其實這並不是醫療疏忽，而是骨頭正在進行「自我修復工程」。

陳鈺泓在臉書「鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師 板橋骨科推薦 脊椎專業 骨鬆骨折骨刺 運動傷害」指出，骨折癒合分為發炎期、修復期與重塑期，在這過程中，出現「微動、痠脹、緊繃感」都是正常的修補反應，代表身體正努力蓋新骨。

陳鈺泓強調，骨折癒合的過程本來就會有「微妙的感覺」，那不是骨頭跑走了，也不是醫師偷懶沒處理好，而是身體正在默默修補中

骨折後3現象 醫：正常反應

●微動感：骨頭斷端初期還沒完全固定，輕微位移是正常反應。

●緊繃或脹痛感：這是軟組織發炎、腫脹或癒合的自然過程。

●怕動、怕痛：骨折區域比較敏感，也會讓人「過度感覺」。

骨折修復3階段 需時間復原

●發炎期（0-7天）：身體派出發炎部隊來清理現場，準備開始重建。

●修復期（1-3週）：骨折兩端開始長出軟骨橋，像是蓋鷹架的階段。

●重塑期（數週-數月）： 硬骨逐漸取代軟骨，強度回升，整體變得穩固。

在這整個過程中，「有點動、有點痠、有點緊」都是可以預期的，並不等於「沒接好」！

3狀況勿輕忽 需立即回診

陳鈺泓提醒，出現以下3狀況，應立刻回診檢查！不是「忍一忍」能解決的。

●劇烈疼痛或紅腫加劇。

●持續明顯不穩或變形。

●術後超過2-3週依然腫得像氣球。

陳鈺泓提醒，骨折後癒合需要時間＋保護＋耐心，定期回診、遵照復健計畫，才是讓骨頭早日「完工交屋」的關鍵。

