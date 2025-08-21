自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

高雄出現今年首例本土日本腦炎 6旬男說話結巴、頭痛發燒確診

2025/08/21 16:31

高雄出現今年首例本土日本腦炎，出現疲倦、昏睡等症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

高雄出現今年首例本土日本腦炎，出現疲倦、昏睡等症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市昨（20）日出現今年首例本土日本腦炎病例，個案為住在鼓山區60多歲男性，每週會前往杉林區整理果園，6日起陸續出現疲倦、昏睡、說話結巴、動作緩慢、昏迷等症狀，經送醫急診，仍有發燒、頸部僵硬等症狀，15日醫院通報、20日疾管署確認為日本腦炎病例，目前住院治療中。

高雄市衛生局指出，患者有高血壓、高血脂病史，近期無出國紀錄，每週例行前往杉林區種植果樹，發病前曾到旗山、美濃購物。防疫人員已針對個案居住及活動場域啟動緊急防治，並對周邊高風險場域進行病媒蚊調查、懸掛防疫捕蚊燈、社區衛教宣導等防治措施，同時訪視醫療院並提醒加強通報警覺度。

防疫人員針對高風險場域進行病媒蚊調查。（高雄市衛生局提供）

防疫人員針對高風險場域進行病媒蚊調查。（高雄市衛生局提供）

依據疾管署統計資料，國內今年截至昨日日本腦炎病例累計20例（含高雄市1例）。台灣每年5至10月為日本腦炎流行季節，傳播病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主，主要孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，豬則為病毒的主要增幅宿主。

衛生局提醒，民眾避免於病媒蚊吸血高峰時段於豬舍、水稻田、其他動物畜舍、病媒蚊孳生地等高風險環境附近活動。感染日本腦炎病毒多無明顯症狀，常見臨床表現是頭痛、發燒、無菌性腦膜炎或腦炎等症狀，嚴重者可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱，亦可能昏迷或死亡。

目前最有效預防方法為接種日本腦炎疫苗，幼兒接種時程為出生滿15個月接種第1劑，間隔12個月接種第2劑，呼籲合於接種時程幼兒家長儘速安排。

衛生局提醒，民眾避免於病媒蚊吸血高峰時段於豬舍、水稻田等高風險環境附近活動。（高雄市衛生局提供）

衛生局提醒，民眾避免於病媒蚊吸血高峰時段於豬舍、水稻田等高風險環境附近活動。（高雄市衛生局提供）

日本腦炎可能的症狀和預防方式。（高雄市衛生局提供）

日本腦炎可能的症狀和預防方式。（高雄市衛生局提供）

