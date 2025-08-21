自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》看到「心電圖異常」別慌！ 醫：無症狀者免用藥

2025/08/21 19:58

當民眾看到「心電圖異常」時別慌，宇平診所心臟內科醫師劉中平指出，若心臟超音波檢查正常、無症狀，則可免用藥；圖為情境照。（圖取自freepik）

當民眾看到「心電圖異常」時別慌，宇平診所心臟內科醫師劉中平指出，若心臟超音波檢查正常、無症狀，則可免用藥；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多民眾拿到健康檢查報告時，結果顯示有「心電圖異常」，必須用藥嗎？宇平診所心臟內科醫師劉中平指出，心電圖異常已經做過許多的研究和追蹤，一般無症狀的像左束支或右束支傳導組織，如果心臟超音波檢查正常，患者沒有症狀，是不需要用藥治療的，只要聽從醫師建議，並且密切追蹤即可。

許多心電圖異常沒有症狀，甚至超音波、電腦斷層、心臟灌注檢查都找不到結構的問題，那到底為什麼會異常呢？

劉中平於臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文分享，因為心電圖是量測心臟本身的神經系統發出的微細電波，反應心臟的電氣生理訊號，來作心臟疾病的參考。心電圖的異常是因為心臟神經受了損傷，可能是先天性異常、發炎性疾病，或是慢性退化造成的，然而因神經非常微細，神經病變不一定會在結構上看出來，也不一定能感覺出差別。

劉中平舉例說明，很多人失眠，有可能是過多壓力或太緊張，可是去做腦部的電腦斷層就看不出任何的結構異常。有些老人家手抖，檢查神經也沒有什麼任何的病變，就是比較敏感，這種神經的微細病變，查不到結構的變化。

劉中平依此歸納3項結論：

●心電圖異常已經做過許多的研究和追蹤，一般無症狀的像左束支或右束支傳導組織，如果心臟超音波檢查正常，患者沒有症狀，是不需要用藥治療的。

●ST波型異常，不論是上升或下降，如果沒有結構異常或症狀，只要注意是否有血壓過高，或是心臟缺氧的情況，否則也不需要吃藥。

●有些心電圖顯示的缺氧或是心律不整，可能是暫時的，因為發生的時間很短，在沒有發作的時候會看不出來，因此，建議不舒服時盡快就醫，才能偵測出疾病。

劉中平補充，許多心電圖異常是無症狀的，雖然不需要用藥，仍建議民眾聽從醫師建議，進行密切追蹤，以避免忽略潛藏的心臟疾病。

