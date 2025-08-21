中榮總榮獲國際認證 全國首家羅莎機械手臂培訓中心

中榮關節重建科主任曾崇育說，機械手臂能協助年輕醫師快速學習手術技巧並縮短經驗累積時間。（中榮提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中榮總今（21）日正式揭牌羅莎機械手臂官方認證培訓中心，成為台灣首家、亞洲區少數重要培訓基地之一，中榮表示，醫院卓越技術能力獲得國際肯定，建立完整的臨床資料庫與豐富教學經驗，也為台灣智慧骨科手術發展寫下新的里程碑。

台中榮總骨科部主任陳昆輝指出，羅莎機械手臂是目前全球最先進的手術導航與輔助系統，主要應用於下肢關節置換等骨科精密手術，能大幅提升手術精準度、減少手術誤差並降低組織損傷，中榮自2022年引進羅莎機械手臂以來，已成功完成逾700例膝關節置換手術，為全國之冠，患者年齡橫跨35歲青壯年至93歲高齡長輩，顯示機械手臂輔助手術的廣泛適用性與安全性，有效幫助患者減輕疼痛、加速康復。

陳昆輝說明，針對銀髮族雙膝關節嚴重退化個案，機械手臂可有效降低兩膝蓋同時手術的風險。（中榮提供）

中榮骨科部統計，目前全膝關節置換的病人約3至4成會選擇使用羅莎機械手臂輔助進行手術，其中4分之3為女性，79歲以上的病人佔5成，顯示年長者嚴重退化性關節炎為置換膝蓋最主要的原因，且因女性壽命比男性高，肌肉骨骼不如男性強壯，傳統女主內觀念又承擔較多的家事勞務工作，造成膝蓋軟骨耗損。而當家裡的媽媽要手術，通常子女多會選擇恢復快又不疼痛的選項，機械手臂即為其首要選擇。

陳昆輝說，過去資深醫師教學需要長時間將經驗和技術傳達給年輕醫師，而機械手臂提供年輕醫師精準數據和手術效果模擬，可幫助快速學習手術技巧並縮短經驗累積時間，未來將有來自台灣、日本、韓國、新加坡、馬來西亞等地的骨科醫師前來接受標準化培訓，進行手術模擬與臨床指導，形成跨國交流與技術共享的教學平台。

中榮院長傅雲慶表示，中榮始終致力於醫療科技的創新與人才的培育，積極接軌國際與推動智慧尖端醫療。自新冠疫情起，台灣持續傳達「Taiwan can help！」現在中榮醫療技術結合設備可協助培訓其他國家醫師，是中榮在智慧醫院及尖端醫療上的重要成果。

中榮成立羅莎機械手臂培訓中心，未來將有來自台灣、日本、韓國、新加坡、馬來西亞等地的骨科醫師前來接受標準化培訓，進行手術模擬與臨床指導。（記者蔡淑媛攝）

