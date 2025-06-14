健康網》飯後胃脹怎辦？醫：吃慢一點！

不少人習慣快速進食，帶來的後果便是感到胃脹。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現在人生活壓力大，若時常邊吃邊看手機，時常無意識吃得很快，被叮嚀「嚼20下」、「不要稀哩呼嚕吃完」，全數付之闕如；隨之而來的，當然是時常感到腹部很脹或是胃脹氣。消化內科主治醫師朱家聲提醒，若吃慢一點，即可避免過量進食，也就不會造成胃部過度擴張，也不大會胃脹。

朱家聲在粉專「朱家聲醫師 Dr. Chucs」分享，曾有個案詢問他：「醫生，我只要一吃飽肚子就很脹！但是，不要吃那麼飽就不會脹。」在門診聽到病患講得當下我愣了一下。

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朱家聲認為，可能有些人會說：「那你就不要吃那麼飽阿！」不過，我最後回應病患的是：「那你要吃慢一點。」

朱家聲說明，「飽」是一種感覺。人體會感覺到飽，這個過程其實是有很多種生理機制共同調控的。其中有一個機制是：胃的機械感受。當你開始吃東西時，食物進到胃裡面。胃壁會因為擴張而刺激迷走神經，進而將「胃擴張」的信號傳遞給大腦的飽食中樞，告訴大腦「胃裝滿了」，減少你進食的慾望。

但是，這樣胃擴張的信號，大腦大約需要20分鐘來接收。如果吃得太快，大腦還沒感覺到胃擴張，你還不覺得飽，當然就容易吃過量，肚子當然會很脹！如果可以吃慢一點，就不容易過量進食，當然就不會造成胃的過度擴張，自然也不會胃脹。最後朱家聲提醒大眾：「下次，吃慢一點吧！」。

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