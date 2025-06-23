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健康網》失智症新藥今開打 誰能打QA一次搞懂

2025/06/23 13:48

根據衛福部失智症衛教及資源手冊指出，80歲以上的老人，每5人即有1位失智；圖為情境照。（圖取自freepik）

根據衛福部失智症衛教及資源手冊指出，80歲以上的老人，每5人即有1位失智；圖為情境照。（圖取自freepik）

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阿茲海默症治療邁進 亞東醫完成全台首例「欣智樂」施打

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕依據國際失智症協會所發布2015年全球失智症報告，平均每3秒就有1人罹患失智症，到了2050年人數將超過1億人。失智症不只帶給家庭沈重的壓力，也是台灣步入超高齡社會必須面對的嚴峻課題。衛福部已經核准2款針對早期阿茲海默症的新藥，2款新藥6月陸續抵台，新藥一抵台即投入臨床使用，在6月23日施打全台第一針。

台灣約有35萬名失智症患者，其中阿茲海默症佔6至7成，約20萬人。根據衛福部失智症衛教及資源手冊指出，台灣失智症盛行率及人口數，65歲以上老人每13人即有1位失智者，而80歲以上的老人則每5人即有1位失智者。未來45年中台灣失智人口數，以平均每天增加36人的速度在成長。

《自由健康網》整理包含哪些新藥、適用症狀及如何施打等，相關資訊一次掌握。

Q1：目前衛福部核可的失智症新藥有哪些？

A：美國與日本合作研發的「樂意保（LEQEMBI）」與美國禮來藥廠研發的「欣智樂（KISUNLA）」，兩款針劑都在今年取得食藥署許可證。

●「樂意保」每2週注射1次，之後可延長為每月施打，研究顯示可延緩病程約26%。

●「欣智樂」每月施打1次，平均可延緩病情約35%。

兩款針對早期阿茲海默症的新藥，可清除腦中致病的類澱粉蛋白，讓延緩病程成為可能，突破過去只能緩解症狀的瓶頸。兩款藥物皆須在醫院施打，無法自行使用。

Q2：誰適用新藥？

A：亞東紀念醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興指出，新藥僅限用於因類澱粉蛋白所致的輕度認知障礙（MCI）與初期阿茲海默症，且須有腦中類澱粉蛋白沉積的影像證據，才符合使用條件。

為篩選出適用患者，需進行正子斷層攝影（PET）或腦脊髓液檢查，再加上基因篩檢等評估，整套篩檢流程對病患是項挑戰。

不適用的病人：

●一旦病程進入中度以上，或為血管型、路易氏體型等其他類型失智症，則無法使用。

●曾中風、腦部微出血，或同時帶有兩個APOEε4等位基因的患者，因副作用風險較高，也不建議施打。

Q3：失智新藥有副作用嗎？

A：此2款新藥均有腦出血與腦水腫風險，根據臨床資料，約3%的患者可能出現點狀出血，0.7%出現神經反應變慢。

Q4：失智新藥的費用？

A：1年療程費用上看百萬元，加上前期影像、基因等檢查費用，全是自費，對多數家庭而言是項極大負擔。

目前食藥署核准2款新藥的其中1款，已對健保署提出健保給付申請，現已啟動醫療科技評估，等報告出爐後，還必須進行包括專家討論、共擬會等，程序上通常需要半年左右，預計年底有機會進入討論。

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