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健康 > 心理精神

阿茲海默症治療邁進 亞東醫完成全台首例「欣智樂」施打

2025/06/23 12:41

亞東醫院院長邱冠明表示，率先施打阿茲海默症新藥是重要里程碑，盼結合新藥與整合照護，提供更有尊嚴的治療選擇。（圖由亞東醫院提供）

亞東醫院院長邱冠明表示，率先施打阿茲海默症新藥是重要里程碑，盼結合新藥與整合照護，提供更有尊嚴的治療選擇。（圖由亞東醫院提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕台灣失智人口突破35萬人，其中7成為阿茲海默症患者。衛福部近日核准兩款針對早期阿茲海默症的新藥「樂意保（Leqembi）」與「欣智樂（Kisunla）」，為台灣開啟全新治療選項。亞東醫院今（23）日率先完成全台首例「欣智樂」施打，病患為83歲女性，屬於早期阿茲海默症個案。

亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興指出，該名患者自覺出現健忘與重複提問等異狀，加上考量家中有失智病史，主動就醫。經評估，患者認知功能障礙檢查（CASI）為92分（滿分100分）、簡易心智量表（MMSE）為29分（滿分30分），屬輕度認知障礙。後續經核磁共振、正子斷層掃描（PET）與基因篩檢，確認其腦中已有類澱粉蛋白沉積，符合新藥使用條件，成為全台首位接受此創新療法的病患。

阿茲海默症新藥欣智樂於今日上午8時抵達亞東醫院。（圖由亞東醫院提供）

阿茲海默症新藥欣智樂於今日上午8時抵達亞東醫院。（圖由亞東醫院提供）

家屬表示，雖知新藥並非神藥，但盼藉此延緩母親病程、維持現有生活品質，即使費用不低，仍願嘗試。這反映多數家庭面對失智時的真實心聲「不求奇蹟，只盼能多保留一些熟悉的日常與親情互動。」

甄瑞興說明，「欣智樂」為單株抗體新藥，由美國禮來開發，每月靜脈注射一次，臨床顯示約66％患者在1年內可完全清除腦中類澱粉蛋白，有助降低50％進展到中度失智風險，或延緩病情約4至5年；另1款「樂意保」也為單株抗體新藥，由美日共同研發，每兩週靜脈施打1針，1年半後可延長為每月施打1次，類澱粉累積較低的早期患者可減緩至51％，約延緩3年進入中重度的時間。

甄瑞興表示，兩者皆需完成澱粉樣蛋白正子攝影（PET）、腦部影像檢查（MRI）與APOE基因檢測等評估，並由醫師評估後方可施打。臨床數據顯示，極少數患者可能出現腦水腫或點狀出血，須搭配影像監測，以確保療程安全。

不過，甄瑞興說，治療非人人適用。部分患者如1年內曾有中風或癲癇發作病史，或服用抗凝血劑者或APOE基因風險較高者須特別注意。台灣目前推估約有13萬名患者符合「早期阿茲海默症＋類澱粉蛋白陽性」的用藥條件，但因治療費用每年約高達100至150萬元，實際使用者將受限。目前亞東醫院已有6至7位早期失智患者符合條件，正評估是否啟動療程。

甄瑞興提醒，新藥的目的不是逆轉記憶，而是延緩退化。且新藥非萬靈丹，仍須搭配長期照護、心理支持與監測，才能真正發揮效果。醫療創新僅是起點，整合社區資源與建立友善照護環境同等重要。

亞東醫院長邱冠明表示，此次施打象徵台灣在失智症精準醫療邁出關鍵一步。醫院未來將持續強化跨專業整合，提升診療與照護品質，讓患者與家屬擁有更多選擇與希望。

欣智樂與樂意保皆為台灣20年來首款針對阿茲海默症病因的創新治療。（圖由亞東醫院提供）

欣智樂與樂意保皆為台灣20年來首款針對阿茲海默症病因的創新治療。（圖由亞東醫院提供）

亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興表示，阿茲海默症藥物需在院內靜脈注射，治療前須完成影像與基因評估，並搭配影像監測，確保療程安全。（圖由亞東醫院提供）

亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興表示，阿茲海默症藥物需在院內靜脈注射，治療前須完成影像與基因評估，並搭配影像監測，確保療程安全。（圖由亞東醫院提供）

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