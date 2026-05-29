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健康 > 杏林動態

新店耕莘醫院核子醫學中心啟用 全新數位AI正子設備助攻精準醫療

2026/05/29 17:29

新店耕莘醫院核醫正子醫學中心揭幕，導入新世代「數位正子電腦斷層掃描儀」。（新店耕莘醫院提供）

新店耕莘醫院核醫正子醫學中心揭幕，導入新世代「數位正子電腦斷層掃描儀」。（新店耕莘醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新店耕莘醫院為提供民眾更精準、快速的影像醫療服務，核醫正子醫學中心今（29）日揭幕，導入的新世代「數位正子電腦斷層掃描儀」，耕莘醫院院長鄒繼群表示，核醫中心全新設備具備更高解析度、更佳影像品質及更敏銳的病灶偵測能力，未來將應用於癌症、神經醫學及精準醫療領域，協助提供更完善的診療服務。

鄒繼群指出，正子電腦斷層掃描結合功能性影像與電腦斷層技術，可觀察人體細胞代謝狀態，協助醫療團隊更早掌握疾病訊息。相較於傳統設備，新世代數位正子技術可提供更清晰的影像，提高微小病灶辨識能力，同時縮短部分檢查時間，提升受檢舒適度與診斷效率。

核醫正子醫學中心主任樊裕明表示，醫療影像發展已逐漸從「看到病灶」進入「看到疾病變化」的時代，傳統影像檢查主要著重人體結構變化，而正子電腦斷層掃描則能進一步觀察細胞代謝狀況，協助醫師更早發現異常訊號，此次導入新世代數位正子電腦斷層掃描儀，可提升影像解析度及微小病灶偵測能力，有助於提高診斷精準度，讓醫療團隊掌握更多疾病資訊。

樊裕明表示，目前臨床上，正子檢查廣泛應用於多種癌症評估，包括頭頸部惡性腫瘤、肺癌、食道癌、黑色素瘤、大腸直腸癌、乳癌、子宮頸癌、甲狀腺癌及淋巴癌等，可協助進行癌症分期、轉移評估、療效追蹤及復發監測等，成為精準醫療的重要工具。

除癌症領域外，核醫影像技術也逐步應用於神經醫學領域，例如失智症及阿茲海默症相關評估，透過腦部代謝影像分析，可提供醫師更多診斷參考資訊，協助進一步判斷疾病變化情形。

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