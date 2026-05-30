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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》更年期喝咖啡怕骨鬆 研究揭「這飲品」護骨贏咖啡

2026/05/30 08:28

江守山醫師表示，研究指出，更年期後女性每天喝5杯以上咖啡，骨密度可能下降。圖為情境照；情境照。（圖取自freepik）

江守山醫師表示，研究指出，更年期後女性每天喝5杯以上咖啡，骨密度可能下降。圖為情境照；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕更年期後女性骨質密度容易下降，骨質疏鬆與骨折風險也會增加，尤其愛喝咖啡者，更須小心恐影響骨質。對此，腎臟科醫師江守山表示，1項國外研究追蹤近萬名65歲女性受試者發現，每天飲用5杯或5杯以上咖啡者，骨質健康狀況會下降；至於喝茶的受試者骨密度則略有改善，每天大量飲茶者骨骼也較強壯。不過，研究人員強調，雖然茶對骨骼健康具有正面作用，但它仍不如攝取足夠的維生素D和鈣來得重要。

如果你已經進入更年期，不妨開始多喝茶，並減少攝取咖啡。江守山於臉書粉專「江守山醫師」發文指出，茶葉中含有兒茶素，這是一種天然多酚，能夠隨著年齡增長增強骨骼，並降低骨折和骨質疏鬆的風險。

江守山進一步表示，骨質疏鬆症影響三分之一的50歲以上女性，並可能導致骨折。澳洲弗林德斯大學研究人員追蹤近萬名65歲以上女性，探討茶或咖啡是否會對骨密度（BMD）產生影響。結果發現，每天大量飲茶的女性骨骼較強壯，而每天飲用超過5杯咖啡或超過5杯的女性，骨密度與骨骼健康狀況則會下降。

江守山提及，研究表示，如果這些女性同時也飲用高於平均的酒精，骨質流失的情況就會更加嚴重。不過，研究人員補充表示，雖然茶對骨骼健康有輕微的正面作用，但它仍不如攝取足夠的維生素D和鈣。

江守山醫師表示，經常喝茶的女性，骨密度略有改善，可能與茶葉中的兒茶素有關，情境照；示意圖。（圖取自freepik）

江守山醫師表示，經常喝茶的女性，骨密度略有改善，可能與茶葉中的兒茶素有關，情境照；示意圖。（圖取自freepik）

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