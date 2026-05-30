黃綠色膿鼻涕逾3個月未歇 當心「慢性鼻竇炎」

廖峻毅醫師（左）表示，一般感冒引起的急性鼻竇炎，大多可在1至2週內服用抗生素逐漸改善。（嘉基提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕一位民眾有長期鼻塞、黃綠色膿鼻涕、嗅覺異常及頭痛等症狀達數個月，在診所反覆服用感冒藥卻仍未見改善，到嘉義基督教醫院檢查後，才發現其實是罹患「慢性鼻竇炎」。醫師提醒，許多民眾把慢性鼻竇炎誤認為「感冒沒好」，若有上述症狀持續超過3個月，應提高警覺，及早接受專業檢查，以免延誤治療。

嘉基耳鼻喉科醫師廖峻毅表示，一般感冒引起的急性鼻竇炎，大多可在1至2週內服用抗生素逐漸改善。然而，部分患者後續有鼻塞、黃綠色膿鼻涕、嗅覺異常、頭臉部脹痛或牙痛等症狀，且持續超過3個月，那麼患者有很大機會已演變成慢性鼻竇炎。

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慢性鼻竇炎常與過敏性鼻炎、鼻瘜肉、鼻中膈彎曲或牙齒感染有關。由於鼻竇長期阻塞不通，細菌在內滋生蔓延，造成種種不適症狀，若延誤治療，甚至可能引發眼眶蜂窩性組織炎、腦膜炎等嚴重併發症，患者應積極求診，醫師常會給予口服抗生素、鼻噴劑及鼻腔沖洗等初步治療。

廖峻毅說，若口服抗生素治療效果不佳，「微創內視鏡鼻竇手術」是可以考慮的手術治療方式。此種方式與傳統需翻開上嘴唇打洞或在臉部劃刀不同，內視鏡與鼻竇手術器械皆從鼻道進出，外觀不留傷口。

此外，內視鏡鼻竇影像系統為手術醫師提供清晰放大的視野，醫師可精準清除病灶、打通阻塞的鼻竇開口，減少對正常黏膜的傷害與出血，手術安全性與術後復原均有顯著提升。

廖峻毅強調，感冒後若出現長期鼻塞、黃綠膿鼻涕；嗅覺異常等，應盡早到耳鼻喉科門診接受內視鏡檢查與專業評估。給予口服抗生素抑或是微創內視鏡鼻竇手術，醫師會隨著每個患者的病況做細部調整。

嘉基耳鼻喉科醫師廖峻毅（右）提醒，黃綠色膿鼻涕逾3個月，當心「慢性鼻竇炎」作祟。（嘉基提供）

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