怕做大腸鏡的人有新選擇 美癌症協會首納抽血篩大腸癌

美國癌症協會更新大腸直腸癌篩檢指引，首度將血液檢測納入建議選項。圖為抽血情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕不想做大腸鏡、也不願採集糞便檢體的人，未來可能多了一種篩檢選擇。美國癌症協會（American Cancer Society）最新更新大腸癌（包含結腸癌與直腸癌）篩檢指引，首度將血液檢測納入建議選項，提供45歲以上、平均風險族群作為替代方案。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國癌症協會此次納入的是名為Shield的血液檢測。該檢測已於2024年獲美國食品暨藥物管理局（FDA）核准，透過分析血液中的腫瘤DNA訊號，協助發現大腸癌。不過協會也強調，血液檢測並非首選工具，而是提供給拒絕或無法完成大腸鏡及糞便檢查的人使用。

請繼續往下閱讀...

大腸鏡目前仍被視為大腸癌篩檢的黃金標準，不僅能發現癌症，也能在檢查過程中直接移除癌前瘜肉，降低未來罹癌風險。相較之下，血液檢測雖然只需抽血即可完成，但對癌前病變及早期癌症的偵測能力仍較弱。

臨床試驗資料顯示，Shield檢測對大腸直腸癌的敏感度約為83%，特異度約90%。美國癌症協會首席科學官達胡特（William Dahut）表示，這項檢測較擅長發現第二至第四期癌症，但對第一期癌症及癌前瘜肉的偵測能力不如大腸鏡，因此目前仍建議優先採用既有篩檢方式。

每3人仍有1人未篩檢 新增選項盼提高參與率

美國癌症協會指出，目前約每3名符合資格的成年人，就有1人從未接受任何大腸直腸癌篩檢。近年大腸癌在50歲以下族群也有增加趨勢，並已成為美國50歲以下成年人癌症死亡的重要原因之一。

專家認為，新增血液檢測的最大意義，在於降低篩檢門檻。對於因害怕侵入性檢查、無法完成清腸準備，或不願處理糞便檢體而遲遲未接受篩檢的人來說，抽血可能成為更容易接受的選項。不過若血液檢測結果呈陽性，仍需接受大腸鏡檢查進一步確認。美國癌症協會目前仍建議，平均風險族群從45歲開始定期接受大腸直腸癌篩檢。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法