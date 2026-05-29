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健康 > 杏林動態

北市聯醫攜手金屬中心 共創醫療機器人應用 納翻身機器人、夜間巡邏機器狗

2026/05/29 11:06

台北市立聯合醫院與金屬工業研究發展中心簽署合作備忘錄，以北市聯醫作為臨床實務與場域驗證基地，結合金屬中心技術研發量能，共同推動醫療與照護機器人、智慧醫療、自動化導入與AI應用發展。（記者孫唯容攝）

台北市立聯合醫院與金屬工業研究發展中心簽署合作備忘錄，以北市聯醫作為臨床實務與場域驗證基地，結合金屬中心技術研發量能，共同推動醫療與照護機器人、智慧醫療、自動化導入與AI應用發展。（記者孫唯容攝）

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市立聯合醫院與金屬工業研究發展中心簽署合作備忘錄，以北市聯醫作為臨床實務與場域驗證基地，結合金屬中心技術研發量能，共同推動醫療與照護機器人、智慧醫療、自動化導入與AI應用發展，打造兼具科技創新、病人安全與ESG永續精神的未來醫療服務新模式。

北市聯合醫院指出，本次合作項目包含，醫療與照護機器人發展與應用、智慧醫療與自動化導入諮詢、專業人才交流與互訪、教育訓練與技術培訓合作，以及學術交流與專案合作。後續金屬中心將協助提供研發技術與導入評估，北市聯醫則提供臨床實務需求回饋，並作為相關技術測試與場域驗證的重要基地，使AI與智慧機器人研發更貼近第一線醫療現場需求。

北市聯合醫院總院長王智弘表示，醫療正面臨高齡化、照護需求增加、人力負荷提升、多語服務需求及營運效率優化等挑戰。智慧機器人與AI自動化系統的導入，並非取代醫療專業人員，而是透過科技輔助，協助醫護、藥師、營養、行政及後勤團隊減少重複性、高耗力與高風險工作，讓人員能將更多時間投入病人照護、臨床判斷與人性化服務。

王智弘指出，此次合作不僅是單一設備研發，更是醫療場域與研發法人建立長期合作平台。透過雙方互訪、實務觀察、諮詢顧問、教育訓練、工作坊及專案合作，將有助於促進醫療人員與工程研發團隊之間的共同語言，讓臨床需求能更精準轉化為可研發、可驗證、可導入的智慧醫療解決方案。

在護理照護方面，將以「翻身機器人」為重點，協助長時間臥床病人翻身，降低照護風險，同時減輕護理人員體力負擔，提升照護品質與病人安全。後續也將評估導入照護輔助、衛教服務及工作車自動化等應用。

為強化院區安全管理，雙方也規劃研發具巡邏與警示功能的「機器狗」，可應用於夜間巡邏、環境巡檢及異常通報等場域，提升院內智慧管理效能。此外，藥事、營養、清潔消毒、院內物流、公共服務導引及居家醫療陪伴照護等場域，也將作為後續智慧醫療機器人應用發展方向，逐步擴大導入範圍。

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