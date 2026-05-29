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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》膠原蛋白成分藏眉角 醫點名3族群誤吃風險高

2026/05/29 17:15

鈞安醫院副院長、乳房外科與重建外科專科醫師魏銓延提醒，膠原蛋白等保健食品中，可能含有雌激素或類雌激素相關成分，來源也大不同，3族群攝取須留意；情境照。（圖取自freepik）

鈞安醫院副院長、乳房外科與重建外科專科醫師魏銓延提醒，膠原蛋白等保健食品中，可能含有雌激素或類雌激素相關成分，來源也大不同，3族群攝取須留意；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近日台語歌手孫淑媚凍齡容貌引發熱議，並分享變漂亮秘訣之一是補充膠原蛋白。鈞安醫院副院長、乳房外科與重建外科專科醫師魏銓延表示，許多女性為了愛美，常會補充膠原蛋白等保健食品，不過，其中可能含有雌激素或類雌激素相關成分，加上濃度與純度均大幅提高，提醒乳癌患者、乳癌高風險族群或有家族病史者，使用前應與乳房專科醫師討論，避免自行長期補充增加風險。

歌手孫淑媚在臉書說明自己有吃膠原蛋白的習慣。（記者李惠洲攝）

歌手孫淑媚在臉書說明自己有吃膠原蛋白的習慣。（記者李惠洲攝）

魏銓延於臉書粉專發文分享，門診中常遇到病患詢問：「膠原蛋白可以吃嗎？」對此，他的標準答案是：「成分表先給我看一下！」他指出，許多女性為了保養愛美，總少不了補充各種膠原蛋白或是保健食品。不過，台灣乳癌成因中，有很大的比例與「環境荷爾蒙」息息相關，提醒可能在不知不覺中把風險吃下肚。

雌激素、類雌激素成分3大來源

魏銓延表示，常見保健食品中，可能含有雌激素或類雌激素相關成分，來源大致有如下3類，建議購買前對照一下：

物性來源：蜂王漿、蜂王乳、蜂膠、胎盤素、魚白子（卵巢萃取）、鹿茸。

真菌類來源：蟲草素、三萜類。

植物性來源：異黃酮類（如大豆異黃酮、葛根異黃酮、紅苜蓿草等）、亞麻籽、啤酒花、白藜蘆醇、月見草油、當歸、葫蘆巴。

魏銓延說明，如果是天然「食物」形式，只要不過量食用，通常不需要太擔心。但若製成保健食品，濃度與純度都大幅提高，加上市面上的產品種類太多，高達90%以上的成分標示往往不夠精確，消費者很難自行判斷，這部分只能仰賴廠商的良心。

魏銓延進一步接受採訪表示，目前並沒有證據證實蜂王乳、大豆異黃酮等保健食品會直接導致乳癌。但乳癌的發生與荷爾蒙環境確實密切相關，部分保健食品含有植物性雌激素或類雌激素成分，其長期高劑量補充的安全性也仍存爭議。 因此，對於乳癌患者、乳癌高風險族群或有家族病史者，建議使用前先與乳房專科醫師討論，不建議自行長期補充，能避免盡量避免。

魏銓延強調，蜂王乳、蜂膠雖然有食安疑慮，也無須過度恐慌。最安全、最實在的做法就是定期做乳房超音波檢查，就能安心兼顧美麗與健康。

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