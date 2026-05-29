沒喝酒竟進逼肝硬化！壯漢這樣半年逆轉危機

吳明駿醫師指患者到院檢查，發現重度脂肪肝已造成肝臟纖維化，再惡化可能肝硬化、肝癌。（記者蔡淑媛翻攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中一名46歲男老師為B型肝炎帶原者，合併有高血脂、痛風及肥胖，每半年定期回診追蹤檢查，發現有血小板異常，進一步查出有重度脂肪肝及肝纖維化，確診「代謝功能障礙相關脂肪性肝炎」，經藥物治療，飲食控制與減重，半年後成功逆轉肝纖維化，血小板數量也恢復正常，及時解除肝硬化，甚至是肝癌危機。

部立台中醫院肝膽腸胃科醫師吳明駿指出，大部分的脂肪肝沒有症狀，全球有38%民眾有脂肪肝困擾，其中6-8成是肥胖患者，6成5是糖尿病患者，代謝功能障礙相關脂肪性肝炎盛行率逐年攀升。

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吳明駿提醒，中廣型肥胖、高血脂、久坐不動的生活型態，以及過量攝取含糖飲料與精緻碳水化合物者，都是脂肪肝的高危險群，要特別小心。

這名高中老師身高185公分、體重110公斤，有三高代謝症候群，每半年抽血檢查的血小板都正常，後來卻一次掉到11萬/ul（正常值15-40萬/ul），雖然檢出B型肝炎病毒量為63 IU/mL，與肝指數均在安全範圍，仍不敢大意。

吳明駿說，肝臟協助造血功能，包括凝血因子、白蛋白等，血小板從脾臟代謝，一旦肝纖維化，肝臟血流會出現阻力，造成靜脈回流，脾臟腫大，可能會出現血小板低下，進一步發現肝纖維化或肝硬化。

吳明駿提醒，以前會造成肝癌三部曲的源頭是病毒性肝炎、酒精性肝病，未來10、20年會是「代謝性相關脂肪性肝病」為主，也就是俗稱脂肪肝，引起的肝纖維化、肝硬化、肝癌。

肝硬化一旦發生就無法回來！吳明駿強調，提早纖維化階段能及時發現、改善，是保肝的最重要防線，他建議預防肝纖維化應從源頭管理，除定期抽血驗肝功能、追蹤血小板數值，肥胖、三高等高風險族群，應主動安排腹部超音波與肝纖維化掃描；另針對減重困難的個案，目前醫界可給予更積極的藥物治療協助逆轉脂肪肝。

吳明駿醫師說明現代人面臨的脂肪肝風險與預防。（記者蔡淑媛翻攝）

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