伊波拉疫情升溫 台灣6月2日起暫停民主剛果、烏干達居民入境90天

疾管署指出，對於入境前21天內曾有民主剛果或烏干達旅遊史的國人、持有效居留證者及其他得以入境我國人士，仍須配合疾管署日前公布的檢疫措施。（疾管署提供）

〔記者羅碧／台北報導〕因應剛果民主共和國（簡稱民主剛果）及烏干達伊波拉疫情持續擴大，疾病管制署今（29）日宣布，自6月2日零時起，暫停核發民主剛果及烏干達居民簽證，已核發簽證者也將暫緩入境，措施暫定實施90天。不過，已取得我國入學許可的學位生、外交公務人員、國人之外籍配偶及未成年子女，以及奔喪、探視重病親屬等緊急或人道專案協處對象不受限制。

疾管署發言人曾淑慧表示，根據世界衛生組織（WHO）截至5月27日公布資料，民主剛果及烏干達伊波拉疫情仍在擴大。其中，民主剛果疫情主要集中於伊圖里省、北基伍省及南基伍省，累計通報906例病例、223例死亡；其中125例為確診病例，17例死亡。烏干達則累計7例確診病例，其中1例死亡。

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疾管署指出，經評估兩國疫情未來仍有持續升溫風險，為降低境外移入威脅，除已強化邊境跨機關聯防及港埠監測外，也參考美國、加拿大等國作法，與外交部、領事事務局、內政部移民署及交通部民航局等單位共同研商後，決定實施新的邊境管制措施。

此外，對於入境前21天內曾有民主剛果或烏干達旅遊史的國人、持有效居留證者及其他得以入境我國人士，仍須配合疾管署日前公布的檢疫措施。旅客抵台時應主動向機場檢疫站報到，由檢疫人員進行健康評估，並開立「入境旅客自主健康管理敬告單」，入境後須進行21天自主健康管理。

疾管署說明，自主健康管理期間應保持電話暢通，每日早晚各量測體溫1次，並透過「民眾主動E回報系統」回報健康狀況。若出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉或出血等疑似症狀，應立即撥打1922防疫專線，由衛生單位協助就醫。

疾管署表示，自5月27日起已針對所有國際航班抵台前實施機上廣播，提醒過去21天內曾赴民主剛果或烏干達的旅客主動接受檢疫。經評估有疑似伊波拉症狀者，將立即由救護車後送至合約醫院診治，並同步啟動地方衛生單位防疫措施。

疾管署重申，目前民主剛果及烏干達旅遊疫情建議等級均為第3級「警告（Warning）」，呼籲民眾避免前往當地所有非必要旅遊；後續也將視國際疫情發展及國內邊境風險，滾動檢討相關管制措施。

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