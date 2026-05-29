自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

伊波拉疫情升溫 台灣6月2日起暫停民主剛果、烏干達居民入境90天

2026/05/29 16:16

疾管署指出，對於入境前21天內曾有民主剛果或烏干達旅遊史的國人、持有效居留證者及其他得以入境我國人士，仍須配合疾管署日前公布的檢疫措施。（疾管署提供）

疾管署指出，對於入境前21天內曾有民主剛果或烏干達旅遊史的國人、持有效居留證者及其他得以入境我國人士，仍須配合疾管署日前公布的檢疫措施。（疾管署提供）

〔記者羅碧／台北報導〕因應剛果民主共和國（簡稱民主剛果）及烏干達伊波拉疫情持續擴大，疾病管制署今（29）日宣布，自6月2日零時起，暫停核發民主剛果及烏干達居民簽證，已核發簽證者也將暫緩入境，措施暫定實施90天。不過，已取得我國入學許可的學位生、外交公務人員、國人之外籍配偶及未成年子女，以及奔喪、探視重病親屬等緊急或人道專案協處對象不受限制。

疾管署發言人曾淑慧表示，根據世界衛生組織（WHO）截至5月27日公布資料，民主剛果及烏干達伊波拉疫情仍在擴大。其中，民主剛果疫情主要集中於伊圖里省、北基伍省及南基伍省，累計通報906例病例、223例死亡；其中125例為確診病例，17例死亡。烏干達則累計7例確診病例，其中1例死亡。

疾管署指出，經評估兩國疫情未來仍有持續升溫風險，為降低境外移入威脅，除已強化邊境跨機關聯防及港埠監測外，也參考美國、加拿大等國作法，與外交部、領事事務局、內政部移民署及交通部民航局等單位共同研商後，決定實施新的邊境管制措施。

此外，對於入境前21天內曾有民主剛果或烏干達旅遊史的國人、持有效居留證者及其他得以入境我國人士，仍須配合疾管署日前公布的檢疫措施。旅客抵台時應主動向機場檢疫站報到，由檢疫人員進行健康評估，並開立「入境旅客自主健康管理敬告單」，入境後須進行21天自主健康管理。

疾管署說明，自主健康管理期間應保持電話暢通，每日早晚各量測體溫1次，並透過「民眾主動E回報系統」回報健康狀況。若出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉或出血等疑似症狀，應立即撥打1922防疫專線，由衛生單位協助就醫。

疾管署表示，自5月27日起已針對所有國際航班抵台前實施機上廣播，提醒過去21天內曾赴民主剛果或烏干達的旅客主動接受檢疫。經評估有疑似伊波拉症狀者，將立即由救護車後送至合約醫院診治，並同步啟動地方衛生單位防疫措施。

疾管署重申，目前民主剛果及烏干達旅遊疫情建議等級均為第3級「警告（Warning）」，呼籲民眾避免前往當地所有非必要旅遊；後續也將視國際疫情發展及國內邊境風險，滾動檢討相關管制措施。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中