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健康 > 杏林動態

健檢非愈貴愈好、做愈多愈安心 精確檢查找「卡在哪關」

2026/05/29 13:57

衛福部新營醫院高級健檢中心提供醫學中心級的在地化服務，並有專人諮詢和導引。（院方提供）

衛福部新營醫院高級健檢中心提供醫學中心級的在地化服務，並有專人諮詢和導引。（院方提供）

〔記者楊金城／台南報導〕健檢絕非愈貴愈好，衛福部新營醫院高級健檢中心打破傳統思維，提出新型態的健康觀念：「健檢不是遊戲破關，是健康通關」，呼籲民眾面對許多醫院提出的健檢「套餐」，不應有健檢檢查愈多、費用愈高就愈好的迷思，而是透過精準的健康檢查，積極檢視自己的健康到底「卡在哪一關」，進而超前部署，重拾身體的主控權。

新營醫院高級健檢中心今天（29日）表示，有人重視健檢，但也有不少人自恃年輕力壯，卻忽略了許多慢性病與癌症在初期都是悄無聲息的。為了協助民眾精準健檢，健檢中心全面升級，引進醫學中心級的高階影像設備如高階電腦斷層（CT）、高解析核磁共振（MRI）、全方位超音波檢查，打造高規格的「通關神裝」，為地方民眾建構高CP值的醫學級健康防護網。

不少民眾面對琳瑯滿目的健檢項目，常因不知如何選擇而卻步。高級健檢中心醫檢師莊婉淑指出，健康通關的秘笈在於「客製化與精準度」，健檢絕非愈貴愈好、做愈多愈安心，真正有效的健檢，是找出你最可能出問題的地方。

新營醫院高級健檢中心建議個人化健檢設計可依據慢性疾病狀況、生活型態與習慣（抽菸、飲酒、熬夜、高壓）、家族病史、既往異常檢查追蹤狀況、近期身體警訊等5個指標，才能針對個人最脆弱的關卡進行精準檢查。健檢中心提供醫學中心級的在地化服務，有專人導引也可透過手機即完成健康檢查規劃，還能利用LINE官方帳號提供即時預約與諮詢。

新營醫院院長莊毓民說，現代醫療的核心已從「治療疾病」轉向「預防與風險管理」，高階健檢的價值不在於做得多，在於做得「準」，希望透過精準檢查，找出病灶，而不是等到急診才開始處理。

健檢項目須視民眾個人需求，精準檢查，並不是愈貴愈好、愈多愈安心。（新營醫院提供）

健檢項目須視民眾個人需求，精準檢查，並不是愈貴愈好、愈多愈安心。（新營醫院提供）

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