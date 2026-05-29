健康網》專家：血管發炎前吃清淡 保護冠狀動脈

營養師老辜表示，冠狀動脈如果開始發炎長斑塊，旁邊的脂肪其實也會「生病」；「在失控前，吃健康吧」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）



〔健康頻道／綜合報導〕營養師老辜在臉書粉專「老辜營養與科學」表示，近年的研究發現，冠狀動脈如果開始發炎長斑塊，旁邊的脂肪其實也會「生病」。正常情況下，血管旁邊的脂肪細胞，應該飽滿大顆，裡面充滿脂肪，並保護血管的。它會分泌脂聯素（adiponectin）、一氧化氮相關訊號，幫助血管舒張、降低氧化壓力，甚至能作為心肌的局部能量來源。

但當血管開始發炎、形成動脈粥樣硬化斑塊時，血管壁會釋放IL-6、TNF-α、IFN-γ等發炎細胞激素。這些訊號會讓附近脂肪細胞，無法正常發育。同時造成：不成熟並變小顆、脂肪儲存能力弱、周圍開始纖維化、微血管異常增生。

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老辜表示，研究甚至發現，這種變化可以延伸到離血管約2公分的範圍。最終，原本應該保護血管的脂肪，逐漸也變成失控的「促發炎脂肪」。從營養研究來看，這些脂肪變化，其實還與胰島素阻抗與飲食品質有關。預防心血管疾病，並非單純清淡少吃油，而是長期讓身體維持「較低發炎」的代謝環境。

老辜總結，過去的營養研究指出，地中海飲食可能增加脂聯素，降低IL-6、TNF-α與CRP等發炎指標，並改善血管內皮功能。「在失控前，吃健康吧。」

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