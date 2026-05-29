自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》專家：血管發炎前吃清淡 保護冠狀動脈

2026/05/29 18:13

健康網》專家：血管發炎前吃清淡 保護冠狀動脈

營養師老辜表示，冠狀動脈如果開始發炎長斑塊，旁邊的脂肪其實也會「生病」；「在失控前，吃健康吧」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕營養師老辜在臉書粉專「老辜營養與科學」表示，近年的研究發現，冠狀動脈如果開始發炎長斑塊，旁邊的脂肪其實也會「生病」。正常情況下，血管旁邊的脂肪細胞，應該飽滿大顆，裡面充滿脂肪，並保護血管的。它會分泌脂聯素（adiponectin）、一氧化氮相關訊號，幫助血管舒張、降低氧化壓力，甚至能作為心肌的局部能量來源。

但當血管開始發炎、形成動脈粥樣硬化斑塊時，血管壁會釋放IL-6、TNF-α、IFN-γ等發炎細胞激素。這些訊號會讓附近脂肪細胞，無法正常發育。同時造成：不成熟並變小顆、脂肪儲存能力弱、周圍開始纖維化、微血管異常增生。

老辜表示，研究甚至發現，這種變化可以延伸到離血管約2公分的範圍。最終，原本應該保護血管的脂肪，逐漸也變成失控的「促發炎脂肪」。從營養研究來看，這些脂肪變化，其實還與胰島素阻抗與飲食品質有關。預防心血管疾病，並非單純清淡少吃油，而是長期讓身體維持「較低發炎」的代謝環境。

老辜總結，過去的營養研究指出，地中海飲食可能增加脂聯素，降低IL-6、TNF-α與CRP等發炎指標，並改善血管內皮功能。「在失控前，吃健康吧。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中