健康網》每天多吃1類蛋白質 研究：全因死亡風險可能較低

研究顯示，多吃植物性蛋白，與較低全因死亡率及心血管死亡率有關；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近年全民吹起高蛋白風潮，從健身減脂到長輩營養補充，蛋白質幾乎成為健康關鍵字。不過，桃園文新診所院長戴曉芙指出，蛋白質不只要吃得夠，「從哪裡來」也很重要。研究發現，植物性蛋白攝取較高的人，與較低的全因死亡率及心血管死亡率有關。

戴曉芙在粉絲專頁「Dr.戴曉芙丨耳鼻喉 x 生活醫學觀察所」發文分享，2020年BMJ一篇系統性回顧與劑量反應統合分析顯示，植物性蛋白攝取較高，與全因死亡率、心血管死亡率較低有關。研究中也提到，每增加3%能量來源的植物蛋白，和較低的全因死亡風險相關。

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戴曉芙仍提醒，這類研究屬於觀察性研究，看到的是相關性，不能直接推論成「只要多吃植物蛋白，就一定能降低死亡率」。尤其，吃較多植物蛋白的人，整體生活型態可能也比較健康，例如，蔬果攝取較多、加工食品較少、活動量較高，這些因素都可能一起影響結果。

戴曉芙建議，這項研究應用到生活的實用的方向是，在原本飲食裡慢慢增加植物蛋白的比例。民眾不妨可以先從幾個日常選擇開始：

●若平常每餐都有肉，可以先從一週幾餐，把部分肉類換成豆腐、豆干或毛豆。

●若早餐習慣喝含糖飲料，改成無糖豆漿，同時能減少精製糖、增加植物蛋白。

●若想增加變化，也可把鷹嘴豆、扁豆、堅果，放進沙拉、湯品或日常點心裡。

戴曉芙總結，蛋白質除了「量」，來源同樣值得關注，適度增加豆類與原型植物食物比例，是多數家庭較容易執行、也較溫和的健康調整方向。

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