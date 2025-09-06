健康網》脂肪性肝炎藏健康風險！ 醫：調整生活型態緩惡化

郭綜合醫院藥劑科副主任陳佳玲指出，肝臟發炎甚至可能導致纖維化、肝硬化，嚴重威脅健康。（圖擷取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕當聽到「脂肪肝」或「脂肪性肝炎」時，很多人往往會心頭一驚。這並不是單純的肝臟「油一點」而已，而是隱含著代謝異常、肥胖、糖尿病等多重健康風險。郭綜合醫院藥劑科副主任陳佳玲指出，肝臟發炎甚至可能導致纖維化、肝硬化，嚴重威脅健康。雖然目前已有藥物和營養素被研究證實可能對脂肪性肝炎有所幫助，但真正能打穩基礎、延緩病情惡化的關鍵，仍然是生活型態的調整。

脂肪性肝炎主因為代謝功能障礙

陳佳玲在臉書粉專「藥玩家-玲玲藥師」分享，最近好友憂心地跟她說：「先生因為體重爆表，加上身體諸多不適，醫院就診檢查後，被醫師診斷出脂肪性肝炎，不知該怎麼辦？」脂肪肝是指肝臟中有過多不正常的脂肪堆積，在長期堆積下可能會肝臟發炎和細胞受損的現象，稱為脂肪性肝炎。

脂肪性肝炎的主要原因是代謝功能障礙，例如肥胖、糖尿病、血脂異常等，這些因素導致肝臟脂肪代謝異常，進而造成脂肪在肝臟中堆積並造成發炎。

陳佳玲提到，查詢資料發現，有些藥物被發現可能改善脂肪性肝炎的效用，例如：Pioglitazone 是常見的降血糖藥物，現在很夯的 GLP-1受體促效劑也有被研究發現，具有改善脂肪性肝炎的作用；VIT E也有研究顯示，可對於脂肪性肝炎有用。不過，這些結果並非是核准的適應症，也就是研究必須再繼續進行，才能提出更有利的結果。

改善生活型態為首要目的

陳佳玲表示，Pioglitazone常用於第二型糖尿病的治療，但要注意可能會導致體重上升的問題；GLP-1受體促效劑除了血糖控制外，對於體重有管理之用，因此對於肥胖且合併血糖及脂肪肝問題者，這是一個可以考慮的選擇；VIT E適用在非尿病的患者，對於體重無明顯影響。如果有使用的需要，建議務必諮詢醫師才行喔！

陳佳玲表示，想改善脂肪性肝炎一定要調整生活方式，例如：控制體重、調整飲食及規律運動等，才能改善代謝功能和控制病情；若有代謝功能障礙問題，也必須就醫，由醫師協助處理。

