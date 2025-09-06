出生21天「染RSV」險重症 醫示警：傳染力強可1傳3

▲女嬰經醫療團隊給予支持療法，照護2週後，康復出院。（烏日林新醫院提供）

記者許國楨／台中報導

▲出生僅21天的女嬰因嚴重咳嗽，被家人緊急送醫治療。（烏日林新醫院提供）

1名出生僅21天新生女嬰，因嚴重咳嗽到吐、鼻塞、痰多且食慾不振緊急送往急診，經快篩檢查，確診為感染呼吸道融合病毒（RSV），立即轉入病嬰室觀察，經醫療團隊支持療法照護2週後，終於康復出院，而這名女嬰也是該院迄今收治年紀最小的RSV確診病例。

台中烏日林新醫院小兒科醫師賴永清指出，RSV傳染力極高，1人可傳染3人，主要透過飛沫或接觸傳播，其症狀與一般感冒極為相似，因此常被家長忽略，導致拖延就醫。過去RSV多在冬季流行，但近年幾乎全年皆可能爆發。研究顯示，5歲以下嬰幼兒最常受到RSV感染，約68%嬰兒在1歲前曾染病，2歲前幾乎高達97%都被感染過。

大多數健康兒童感染初期症狀輕微，類似感冒，如：咳嗽、流鼻涕、發燒等，但是需慎防病程感染快，從感染到重症往往只需3-5天，其中有高達30-40%會惡化至嚴重下呼吸道感染；約有50-80%因細支氣管炎住院的病童，是由RSV引起，且合併呼吸窘迫、喘鳴聲。

新生兒高風險 咳嗽、喘鳴速就醫

感染RSV高風險族群為早產兒、先天性心臟病兒童，以及免疫力較弱的寶寶，一旦感染容易引發嚴重併發症。家長務必隨時注意自身健康狀況，避免將病毒傳染給抵抗力較差的嬰幼兒。

賴永清表示，目前沒有專門治療RSV特效藥，主要是支持性治療，幫助緩解症狀。美國疾病管制與預防中心（CDC）建議，為降低RSV對嬰幼兒造成的威脅，孕婦可透過接種RSV疫苗，或在嬰幼兒出生後施打RSV單株抗體，及早預防，呼籲家長若新生兒出現咳嗽、喘鳴、呼吸急促、食慾降低或活動力下降等症狀，應立即就醫，避免演變至重症。

