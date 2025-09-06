自由電子報
研究：上廁所滑手機 罹患痔瘡風險「暴增近5成」！

2025/09/06 11:02

研究：上廁所滑手機 罹患痔瘡風險「暴增近5成」！

研究揭痔瘡元兇是「坐太久」，馬桶開放式設計是關鍵；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，將廁所當成暫離塵囂的「聖殿」，在馬桶上沉浸於手機的無盡滾動，可能要付出意想不到的健康代價。一項發表於《公共科學圖書館：綜合》（PLOS One）期刊的最新研究為長久以來的懷疑提供了具體證據：習慣在廁所使用智慧型手機的人，罹患痔瘡的風險顯著增加了46%。

該研究的主要作者、波士頓貝斯以色列女執事醫療中心的腸胃科醫師帕斯里查（Dr. Trisha Pasricha）指出，社群媒體的演算法旨在讓人們忘記時間，而這種「被動的久坐」正是導致痔瘡的關鍵。研究發現，高達66%的受訪者會在如廁時使用手機，其中37%的人在馬桶上的時間超過五分鐘，遠高於非手機使用者的7%。

長時間坐在馬桶上之所以風險更高，關鍵在於其「開放式」的設計。帕斯里查醫師解釋：「當你坐在一個開放的馬桶圈上時，你的骨盆底肌是沒有支撐的。」這會壓迫直腸區域，使其處於比坐在椅子上更低的位置，長久下來，增加的壓力會導致血液在直腸靜脈中淤積，形成腫脹、發癢甚至出血的痔瘡。

專家建議：速戰速決才是王道

除了久坐，其他專家也補充，低頭滑手機的蜷縮姿勢，並不利於順暢排便。大腸直腸外科醫師甘塔（Dr. Hima Ghanta）表示，過去人們習慣的蹲姿反而問題較少。綜合專家建議，理想的如廁時間應控制在3到5分鐘內。帕斯里查醫師提供了一個現代化的建議：若你容易分心，不妨在看完兩部TikTok影片後就提醒自己是否該起身。

